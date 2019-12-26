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Киберкомандование США разрабатывает стратегию информационной войны в случае, если Россия будет пытаться вмешиваться в американские выборы в 2020 года путем взлома избирательных систем или посева широкого раздора.
Об этом сообщает The Washington Post
Один из вариантов, который рассматривается киберкомандованием США, будет нацелен на высшее руководство и российскую элиту, в том числе, вероятно, некоторых олигархов. По данным источников, США готовы будут раскрыть их конфиденциальные личные данные, если вмешательство не прекратится.
С большой вероятностью к президенту Владимиру Путину эта тактика не применяется, поскольку это будет считаться слишком провокационным, говорят источники издания.
— Другая возможная стратегия связана с дезинформацией, направленной на использование соперничества внутри российского правительства и властных элит. В 2016 году помощники в Совете национальной безопасности в администрации Обамы разработали киберусилия против России, аналогичные тем, которые сейчас рассматриваются киберкомандованием, но «никто не чувствовал к этому аппетита», - передает издание.
Любая операция будет рассматриваться другими учреждениями, включая Государственный департамент и ЦРУ, и требовать одобрения министра обороны. По словам официальных лиц, это связано с другими потенциальными усилиями США предотвратить вмешательство, такими как санкции.
Среди вещей, которые обсуждают американские киберчиновники, – операции, разоблачающие злонамеренное поведение противников. Соединенные Штаты уже экспериментировали с такими разоблачениями. В 2014 году они опубликовали спутниковые снимки и другую важную информацию, которые показали, как Москва учила и оснащала пророссийских боевиков в Украине, ответственных за сбивание малайзийского Боинга MH17, подчеркивает издание.
Кибероперации, как правило, недостаточно для изменения поведения противника, осознают американские чиновники, но в целом они могут быть более эффективными при использовании совместно с другими инструментами, пишет газета.
Напомним, Facebook не исключает появления модераторов на своей платформе в связи с вероятным вмешательством иностранных субъектов в президентские выборы в США в 2020 году.
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Киберкомандование США разрабатывает стратегию информационной войны в случае, если Россия будет пытаться вмешиваться в американские выборы в 2020 года путем взлома избирательных систем или посева широкого раздора.
Об этом сообщает The Washington Post
Один из вариантов, который рассматривается киберкомандованием США, будет нацелен на высшее руководство и российскую элиту, в том числе, вероятно, некоторых олигархов. По данным источников, США готовы будут раскрыть их конфиденциальные личные данные, если вмешательство не прекратится.
С большой вероятностью к президенту Владимиру Путину эта тактика не применяется, поскольку это будет считаться слишком провокационным, говорят источники издания.
— Другая возможная стратегия связана с дезинформацией, направленной на использование соперничества внутри российского правительства и властных элит. В 2016 году помощники в Совете национальной безопасности в администрации Обамы разработали киберусилия против России, аналогичные тем, которые сейчас рассматриваются киберкомандованием, но «никто не чувствовал к этому аппетита», - передает издание.
Любая операция будет рассматриваться другими учреждениями, включая Государственный департамент и ЦРУ, и требовать одобрения министра обороны. По словам официальных лиц, это связано с другими потенциальными усилиями США предотвратить вмешательство, такими как санкции.
Среди вещей, которые обсуждают американские киберчиновники, – операции, разоблачающие злонамеренное поведение противников. Соединенные Штаты уже экспериментировали с такими разоблачениями. В 2014 году они опубликовали спутниковые снимки и другую важную информацию, которые показали, как Москва учила и оснащала пророссийских боевиков в Украине, ответственных за сбивание малайзийского Боинга MH17, подчеркивает издание.
Кибероперации, как правило, недостаточно для изменения поведения противника, осознают американские чиновники, но в целом они могут быть более эффективными при использовании совместно с другими инструментами, пишет газета.
Напомним, Facebook не исключает появления модераторов на своей платформе в связи с вероятным вмешательством иностранных субъектов в президентские выборы в США в 2020 году.