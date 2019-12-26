26 декабря представители НАК «Нафтогаз Украины» и российского «Газпрома» встретятся, чтобы согласовать условия нового контракта на транзит газа.

Встреча состоится в столице Австрии Вене.

Ожидается, что будет согласовано пятилетнее соглашение на транзит российского газа по украинской газотранспортной системой.

По словам исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, завершить согласование договоров планируют 27 декабря, но при необходимости продолжат работу на выходных.

Глава Минэнерго России Александр Новак в комментарии российским СМИ заявил, что соглашение должно быть подписано в выходные.

20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.

По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.

Напомним, ранее пять украинских компаний подписали контракт с российской компанией «Газпром» о поставках газа с 1 января 2020 года.