В Украине закрыли 5300 игорных заведений, конфисковали около 4500 единиц оборудования примерно на 51 млн гривен и открыли 250 уголовных производств по факту занятия игорным бизнесом.

Об этом в эфире Громадського радіо сообщил председатель Общественного совета при МВД Украины, советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко, передает Цензор.НЕТ.

— Их уже нет. Все заведения закрыты. А если окажется, что где-то такое заведение работает, я просил бы сообщать в полицию, чтобы оно перестало работать в тот же самый момент, - добавил советник министра.

На вопрос ведущей, почему только сейчас активизировалась борьба с игорными заведениями, Мартыненко ответил так:

— До последнего времени в Украине действовало постановление правительства, которое позволяло заниматься лотерейной деятельностью - продавали лотереи, электронные в том числе. А после тех установок, которые поступили от президента, правительство отменило это постановление, и теперь нет никаких легальных оснований, чтобы заниматься такой деятельностью.

По словам Мартыненко, существует «тонкая грань» между игорными заведениями и учреждениями, распространяющими лотереи, в том числе электронные.

— Сейчас, в связи с тем, что у нас был провален закон о легализации игорного бизнеса, правила не были установлены. Соответственно, президент поручил правительству разобраться с ситуацией, которая есть на рынке игорных заведений. Правительство отменило постановление, и соответственно, правоохранители начали выполнять решение правительства - учреждения начали закрываться, - пояснил он.

Напомним, 20 декабря, сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции проводили обыски в помещениях игровых залов и подпольных казино Николаева.

В Нацполиции Николаевской области сообщили, что в результате принятых мер уже проверено и закрыто 210 объектов игорного бизнеса, по пяти настоящее время проводится документирование противоправной деятельности, другие на момент проверки не работали.