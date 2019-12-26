Депутаты областного совета готовы принять бюджет Николаевской области 2020 года при условии, что чиновники облгосадминистрации будут согласовывать все расходы с депутатскими комиссиями.

Как рассказал в комментарии НикВести глава фракции «Наш край» в облсовете Юрий Кормышкин, сегодня состоялось заседание двух депутатских групп, на котором обсуждались две правки, которые помогут депутатам достигнуть договоренностей при голосовании за бюджет области 2020.

— Бюджетная комиссия не проходила. Проходило заседания двух депутатских групп. Мы высказали свое предложение второй депутатской группе, они его обсуждают. Я думаю, что минут 15-20 и мы выйдем с единым мнением и примем бюджет за 15 минут, - сказал Юрий Кормышкин.

Также он отметил, что на данный момент не может огласить правки, которые обсуждаются депутатскими комиссиями.

— Я сейчас не могу о них (правках, - прим.) говорить. Я думаю, что перед тем, как мы зайдем, я их зачитаю. А там увидим. Мы внесли только две правки. Наша группа готова принимать бюджет, - сказал депутат.

По информации НикВести речь идет о принятии депутатами облсовета бюджета Николаевской области на 2020 год при условии, что чиновники Николаевской ОГА будут согласовывать все расходы с депутатскими комиссиями.

Как известно, депутаты Николаевского областного совета должны были принять бюджет области на 2020 год 24 декабря 2019 года, однако за 11 часов пленарного заседания депутаты так и не смогли договориться и принять бюджет. Глава облсовета Виктория Москаленко объявила о переносе сессии на 26 декабря и покинула зал заседаний.

Напомним, что ранее, комментируя события сессии, Александр Стадник заявил, что облсовет не может набрать необходимые для принятия позитивного решения голоса из-за главы фракции «Наш край» Юрия Кормышкина, который хочет «управлять областью».

Также напомним, что утром 4 декабря глава Николаевской ОГА Александр Стадник опубликовал у себя на странице в Facebook видеоролик, где рассказал о том, что он всю ночь изучал проект бюджета Николаевской области. При этом, он поблагодарил «всех, кто принимал в этом участие» и отметил, что с задачей по бюджету Николаевщины на 2020 год он справился «на отлично», заявил, что «бюджет-2020 гораздо лучше, чем бюджет-2019» и теперь дело за областным советом, который должен, по его словам, принять бюджет до 25 декабря.