Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва надеется на достижение прогресса в урегулировании ситуации на Донбассе при президенте Украины Владимире Зеленском.

Об этом он заявил в интервью российским СМИ, пишет LB.ua.

— К сожалению, конфликт на востоке Украины продолжается. На линии соприкосновения по-прежнему стреляют. Блокаду региона не снимают... Вместе с тем, надежды на достижение прогресса в урегулировании остаются. Зеленский называет скорейшее прекращение войны одним из важнейших приоритетов своего президентства. За пять месяцев он сумел сделать то, что его предшественник годами упорно отказывался выполнять, - сказал Лавров.

Среди достижений Зеленского глава российского МИДа назвал разведение сил и средств сторон в трех районах на линии соприкосновения, а также «письменную фиксациютекста «формулы Штайнмайера», которой определяется порядок вступления в силу на постоянной основе особого статуса Донбасса».

— Благодаря этому стало возможно проведение в Париже 9 декабря очередного саммита «нормандского формата». Его итоги известны. В первую очередь, была подтверждена безальтернативность минского комплекса мер как основы урегулирования, а также даны рекомендации для Контактной группы. Теперь важно обеспечить их реализацию. Но сделать это будет не так просто, о чем свидетельствует состоявшееся 18 декабря заседание контактной группы. Тем не менее, мы сохраняем надежду на лучшее, - сказал Лавров.

При этом он снова заявил, что достижение прогресса возможно «только через прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском».

Напомним, что Украина будет добиваться взыскания компенсаций с России в случае, если Международный суд ООН вынесет решение о проигрыше РФ по делу Украины против России, которое касается Крыма и Донбасса.