Депутат Николаевского областного совета Илья Резников предложил обратится к Верховной Раде Украины о досрочном роспуске облсовета и назначении внеочередных выборов.

Об этом он заявил сегодня, 26 декабря, в ходе сессии Николаевского областного совета, – сообщает корреспондент НикВести.

По словам депутат, областной совет прошел точку невозврата и находится в кризисе, который депутаты уже не смогут решить.

— Я хочу сказать о том кризисе, который коснулся, к сожалению, нашего депутатского корпуса. Кризис этот ничего хорошего нашей громаде не дает. На протяжении длительного времени мы не нашли ни воли, ни разума для того, чтобы этот кризис остановить. Позавчера я пришел к выводу, что мы на сессии прошли точку невозврата. Я хочу внести в повестку дня вопрос об обращении нашей сессии к Верховной Раде о роспуске Николаевского областного совета и назначении внеочередных выборов. Я не знаю законно это или нет, но я считаю, что это нравственно правильно, и правильно с позиции чести. Прошу всех это поддержать! – заявил Илья Резников.

Отметим, что во вторник, 25 декабря депутаты Николаевского облсовета с двух попыток не смогли проголосовать за бюджет 2020 года.

Напомним, депутат Николаевского облсовета Максим Невенчанный призывал распустить областной совет и переизбрать его руководство из-за регулярных нарушений закона.