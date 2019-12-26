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Депутат Николаевского областного совета Илья Резников предложил обратится к Верховной Раде Украины о досрочном роспуске облсовета и назначении внеочередных выборов.
Об этом он заявил сегодня, 26 декабря, в ходе сессии Николаевского областного совета, – сообщает корреспондент НикВести.
По словам депутат, областной совет прошел точку невозврата и находится в кризисе, который депутаты уже не смогут решить.
— Я хочу сказать о том кризисе, который коснулся, к сожалению, нашего депутатского корпуса. Кризис этот ничего хорошего нашей громаде не дает. На протяжении длительного времени мы не нашли ни воли, ни разума для того, чтобы этот кризис остановить. Позавчера я пришел к выводу, что мы на сессии прошли точку невозврата. Я хочу внести в повестку дня вопрос об обращении нашей сессии к Верховной Раде о роспуске Николаевского областного совета и назначении внеочередных выборов. Я не знаю законно это или нет, но я считаю, что это нравственно правильно, и правильно с позиции чести. Прошу всех это поддержать! – заявил Илья Резников.
Отметим, что во вторник, 25 декабря депутаты Николаевского облсовета с двух попыток не смогли проголосовать за бюджет 2020 года.
Напомним, депутат Николаевского облсовета Максим Невенчанный призывал распустить областной совет и переизбрать его руководство из-за регулярных нарушений закона.
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Депутат Николаевского областного совета Илья Резников предложил обратится к Верховной Раде Украины о досрочном роспуске облсовета и назначении внеочередных выборов.
Об этом он заявил сегодня, 26 декабря, в ходе сессии Николаевского областного совета, – сообщает корреспондент НикВести.
По словам депутат, областной совет прошел точку невозврата и находится в кризисе, который депутаты уже не смогут решить.
— Я хочу сказать о том кризисе, который коснулся, к сожалению, нашего депутатского корпуса. Кризис этот ничего хорошего нашей громаде не дает. На протяжении длительного времени мы не нашли ни воли, ни разума для того, чтобы этот кризис остановить. Позавчера я пришел к выводу, что мы на сессии прошли точку невозврата. Я хочу внести в повестку дня вопрос об обращении нашей сессии к Верховной Раде о роспуске Николаевского областного совета и назначении внеочередных выборов. Я не знаю законно это или нет, но я считаю, что это нравственно правильно, и правильно с позиции чести. Прошу всех это поддержать! – заявил Илья Резников.
Отметим, что во вторник, 25 декабря депутаты Николаевского облсовета с двух попыток не смогли проголосовать за бюджет 2020 года.
Напомним, депутат Николаевского облсовета Максим Невенчанный призывал распустить областной совет и переизбрать его руководство из-за регулярных нарушений закона.