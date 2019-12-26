Кабинет министров на заседании в среду возложил исполнение обязанностей директора ГП «Николаевский морской торговый порт» (НМТП) на Дмитрия Хабарова.

Соответствующее распоряжение №1317-р опубликовано на «Правительственном портале».

— Согласиться с предложением Министра инфраструктуры при назначении Хабарова Дмитрия Валерьевича исполняющим обязанности директора государственного предприятия «Николаевский морской торговый порт», - сказано в документе.

Согласно открытым данным, Дмитрий Хабаров является основателем и совладельцем ООО «Агротех-Экспорт» и ООО «Добровольский элеватор», которые находятся в стадии ликвидации.

Напомним, что 2 октября 2019 года Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий подписал приказ об увольнении директора ГП «Николаевский морской торговый порт» (НМТП) Сергея Митченко, работавшего в этой должности с июля 2018 года.