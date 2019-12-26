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Президент США Дональд Трамп заявил, что его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским «был идеальным и без давления».
Об этом он написав в Twitter.
Трамп возмущен тем, что Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей Конгресса, начавшая процедуру импичмента, имеет право объявлять импичмент президенту США, хотя у нее нет большого большинство в Палате представителей.
— Она (Пелоси, - прим.) получила ноль голосов республиканцев, преступления не было, звонок с Украиной был идеальным, без давления, - добавил он.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил американским журналистам, что его разговор с Дональдом Трампом является «частным и конфиденциальным».
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Президент США Дональд Трамп заявил, что его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским «был идеальным и без давления».
Об этом он написав в Twitter.
Трамп возмущен тем, что Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей Конгресса, начавшая процедуру импичмента, имеет право объявлять импичмент президенту США, хотя у нее нет большого большинство в Палате представителей.
— Она (Пелоси, - прим.) получила ноль голосов республиканцев, преступления не было, звонок с Украиной был идеальным, без давления, - добавил он.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил американским журналистам, что его разговор с Дональдом Трампом является «частным и конфиденциальным».