Президент США Дональд Трамп заявил, что его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским «был идеальным и без давления».

Об этом он написав в Twitter.

Трамп возмущен тем, что Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей Конгресса, начавшая процедуру импичмента, имеет право объявлять импичмент президенту США, хотя у нее нет большого большинство в Палате представителей.

— Она (Пелоси, - прим.) получила ноль голосов республиканцев, преступления не было, звонок с Украиной был идеальным, без давления, - добавил он.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил американским журналистам, что его разговор с Дональдом Трампом является «частным и конфиденциальным».