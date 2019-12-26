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В Грузии планируют создать аналог нормандского формата для возврата оккупированных Российской Федерацией территорий Южной Осетии и Абхазии.
Об этом сообщает Первый канал Грузии.
Как отметила президент Грузии Саломе Зурабишвили, вести диалог с Россией о возврате территорий Грузии необходимо при поддержке партнеров, так как самостоятельно решить данный вопрос не получится.
— Для того, чтобы переговоры были эффективными, стороны не должны быть в неравной ситуации, в которой мы в ином случае окажемся. Нам нужна эта поддержка. Поэтому и Украина участвует в таком формате, а не входит в прямые отношения. В будущем может наступить время, когда появится необходимость в прямых отношениях, но нам нужно начать, и было бы хорошо, если у нас появится такая возможность, - сказала Зурабишвили.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков заявил, аналог нормандского формата вряд ли поможет наладить отношения России и Грузии.
Отметим, военный конфликт в Абхазии и Южной Осетии произошел в августе 2008 года. Тогда Россия поддержала оккупацию регионов Грузии. После этого грузинское правительство объявило о разрыве дипломатических отношений с Москвой.
Напомним, ранее Президент РФ Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки в Грузию.
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В Грузии планируют создать аналог нормандского формата для возврата оккупированных Российской Федерацией территорий Южной Осетии и Абхазии.
Об этом сообщает Первый канал Грузии.
Как отметила президент Грузии Саломе Зурабишвили, вести диалог с Россией о возврате территорий Грузии необходимо при поддержке партнеров, так как самостоятельно решить данный вопрос не получится.
— Для того, чтобы переговоры были эффективными, стороны не должны быть в неравной ситуации, в которой мы в ином случае окажемся. Нам нужна эта поддержка. Поэтому и Украина участвует в таком формате, а не входит в прямые отношения. В будущем может наступить время, когда появится необходимость в прямых отношениях, но нам нужно начать, и было бы хорошо, если у нас появится такая возможность, - сказала Зурабишвили.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков заявил, аналог нормандского формата вряд ли поможет наладить отношения России и Грузии.
Отметим, военный конфликт в Абхазии и Южной Осетии произошел в августе 2008 года. Тогда Россия поддержала оккупацию регионов Грузии. После этого грузинское правительство объявило о разрыве дипломатических отношений с Москвой.
Напомним, ранее Президент РФ Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки в Грузию.