В четверг, 26 декабря, на трассе Н-24 «Благовещенское-Николаев» в Арбузинском районе произошло лобовое столкновение автомобиля «LADA и внедорожника «Volkswagen Touareg», в результате которого один человек погиб.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Отмечается, что авария произошла около 10:15 на 116 километре трассы Н-24. На место прибыли спасатели 28-й государственной пожарно-спасательной части. Установлено, что в результате столкновения транспортных средств погибла женщина из автомобиля «LADA», водителя зажало конструктивными элементами автомобиля.

Подразделения ГСЧС деблокировало тело погибшей.

Во втором автомобиле находится 5 человек, двое взрослых и 3 детей. С травмами различной степени медики предоставили неотложную помощь и доставили в Южноукраинскую городскую больницу.

В частности, в пресс-службе Национальной полиции Николаевской области отметили, что пассажиры внедорожника «Volkswagen Touareg» являются гражданами Германии.

Событие квалифицированы по признакам части 2 стасти 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Сейчас все обстоятельства и причины автоаварии устанавливаются.