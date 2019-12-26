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Сайты, на которых есть нарушения, будут блокироваться судом по заявлению Нацсовета. Дела будут рассматриваться по ускоренной процедуре и без участия представителей онлайн-медиа, если они на момент иска не установлены.
Об этом идет речь в законопроекта о медиа, который Минкульт намерен внести в парламент уже на днях, передаёт «Страна».
В нем выписан механизм блокировки сайтов, на которых найдена информация, нарушающая законодательство.
— Запрет распространения медиа на территории Украины в соответствии с настоящей статьей Закона реализуется в форме ограничения доступа к сайту онлайн-медиа, - говорится в законопроекте.
Уточняется, что происходит это по решению суда, куда обращается Нацсовет. Слушания идут по сокращенной процедуре и независимо от того, установлен ли владелец сайта. То есть можно пойти в суд, заявить, что бенефициар не найден и рассказать судье что угодно, пользуясь отстутствием второй стороны.
Закрытому таким образом сайту после блокировки можно обратиться в Нацсовет и попробовать доказать, что ты ни в чем не виноват. А регулятор имеет право рассматривать этот запрос в течение 10 рабочих дней. И если сочтет нарушения устраненными, то снова обращается в суд. И только после повторного вердикта Фемиды сайт «включают».
То есть Нацрада может заблокировать любой сайт, даже не вызывая его представителя в суд. И после этого ресурс может простаивать порядка двух недель. Что означает в общем-то смерть сайта. Даже если он на самом деле ничего не нарушал, а Нацрада вынесла решение по ошибке.
Сейчас заблокировать сайт можно лишь после того, как будут доказаны в юридическом порядке случаи нарушения закона - например, расследованы уголовные дела по контенту сайта. И это должен быть полноценный состязательный судебный процесс. А новация закона вводит по сути «расстрельные тройки» для веб-сайтов.
Ранее сообщалось, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания просит суд аннулировать лицензию на вещание телеканала NewsOne.
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Сайты, на которых есть нарушения, будут блокироваться судом по заявлению Нацсовета. Дела будут рассматриваться по ускоренной процедуре и без участия представителей онлайн-медиа, если они на момент иска не установлены.
Об этом идет речь в законопроекта о медиа, который Минкульт намерен внести в парламент уже на днях, передаёт «Страна».
В нем выписан механизм блокировки сайтов, на которых найдена информация, нарушающая законодательство.
— Запрет распространения медиа на территории Украины в соответствии с настоящей статьей Закона реализуется в форме ограничения доступа к сайту онлайн-медиа, - говорится в законопроекте.
Уточняется, что происходит это по решению суда, куда обращается Нацсовет. Слушания идут по сокращенной процедуре и независимо от того, установлен ли владелец сайта. То есть можно пойти в суд, заявить, что бенефициар не найден и рассказать судье что угодно, пользуясь отстутствием второй стороны.
Закрытому таким образом сайту после блокировки можно обратиться в Нацсовет и попробовать доказать, что ты ни в чем не виноват. А регулятор имеет право рассматривать этот запрос в течение 10 рабочих дней. И если сочтет нарушения устраненными, то снова обращается в суд. И только после повторного вердикта Фемиды сайт «включают».
То есть Нацрада может заблокировать любой сайт, даже не вызывая его представителя в суд. И после этого ресурс может простаивать порядка двух недель. Что означает в общем-то смерть сайта. Даже если он на самом деле ничего не нарушал, а Нацрада вынесла решение по ошибке.
Сейчас заблокировать сайт можно лишь после того, как будут доказаны в юридическом порядке случаи нарушения закона - например, расследованы уголовные дела по контенту сайта. И это должен быть полноценный состязательный судебный процесс. А новация закона вводит по сути «расстрельные тройки» для веб-сайтов.
Ранее сообщалось, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания просит суд аннулировать лицензию на вещание телеканала NewsOne.