Сотрудники Следственного комитета Краснодарского края пришли с обыском в дом специального корреспондента «Новой газеты» Юлии Полухиной.

Об этом говорится в заявлении «Новой газеты».

В издании сообщили, что у Юлии Полухиной в восемь утра прошел обыск касающийся действий незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса, а также с расследованиями фактов контрабанды.

В комментарии российскому изданию «Медуза» заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов сообщил, что Полухину увезли в неизвестном направлении.

— Мы требуем обеспечить соблюдение закона и доступ адвоката к нашему сотруднику, — сказал Соколов.

Как известно, в отношении сотрудников ФСБ России возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества, в которое входили участники боевых действий в Донбассе. Следствие считает, что банду создали, чтобы нападать на группировку, занимавшуюся контрабандой «серых» айфонов и других гаджетов.

Юлия Полухина первой сообщила об арестах участников организации «Единые народные общинные товарищества» (ЕНОТ), которые стали фигурантами уголовного дела.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что, по данным следствия, некая журналистка федерального издания познакомила Андрея Молокоедова, предполагаемого заказчика одного из преступлений, вменяемых банде, с лидером ЕНОТ Романом Теленкевичем.

В частности, в распоряжении «Медузы» есть протокол допроса одного из участников группировки, сотрудничающего со следствием. В нем Полухина упоминается как человек, в чьем доме может находиться информация о деятельности ЕНОТ. Сама Полухина ранее объяснила корреспонденту «Медузы», что контактировала с организацией ЕНОТ исключительно как журналист, и отметила, что не может раскрывать подробности своего общения с источниками.

Отмечается, что сейчас обыски также проходят в домах еще нескольких фигурантов дела, в том числе у академика РАН .