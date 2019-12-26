Власти хотят законодательно запретить украинским СМИ позитивные новости о России, «ДНР» и «ЛНР». А также предпишут не рассказывать ничего хорошего о советских деятелях.

Об этом идет речь в проекте закона о медиа, передаёт «Страна».

Законопроект содержит ряд идеологических запретов, которые касаются России, Крыма и конфликта на Донбассе. А стране-агрессору там посвящен целый раздел.

— Запрещается положительное освещение деятельности органов власти государства-агрессора. Информация об их деятельности должна подаваться при соблюдении принципов объективности и сбалансированности, - говорится в тексте документа.

Также там перечисляются темы, которые запретны для медиа в Украине:

1) материалы, содержащие популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора, его должностных лиц и организаций. А также их действий или заявлений, оправдывающих вооруженную агрессию и нарушение территориальной целостности Украины. В том числе публичное отрицание указанных действий.

2) недостоверные материалы о вооруженной агрессии и действиях государства-агрессора, его должностных лиц и организаций - в случае, если следствием этого является разжигание вражды и ненависти или призывы к насильственному изменению территориальной целостности или конституционного строя.

3) программы и материалы (кроме информационных и информационно-аналитических), в которых участвуют лица, внесенные в перечень угроз медиа-пространству Украины.

Под эти категории подпадает почти любая официальная информация из России, которая может быть истолкована как «популяризация» РФ или ее действий против Украины. Например, открытие Крымского моста или заявления Путина, что Россия не аннексировала Крым.

Отдельно в законопроекте проговаривается запрет на позитивное изображение советских деятелей и органов власти СССР (если только это не связано с развитием украинской науки или культуры).

Если закон примут в такой редакции, то за нарушения СМИ смогут закрыть, а его сайт - заблокировать.

Напомним, что для блокировки сайтов «слуги народа» хотят ввести ускоренные суды без участия СМИ.