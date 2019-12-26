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Премьер-министр Алексей Гончарук исключает пересмотр правил предоставления субсидий.
Об этом Гончарук заявил в эфире телеканала «Украина 24».
По словам премьера, этой зимой субсидии, которые уже назначены, отменяться или пересматриваться не будут.
— Тем, кому назначена субсидия, на протяжении этого сезона ее не потеряют. У нас есть параметры, по которым человеку могут назначить или не назначить субсидию. Конечно, если человек становится таким, который получает право на оформление субсидий… Тем, кому назначена субсидия, – они гарантированно ее получат. Нет проблем со средствами государственного бюджета для этого, – заявил Гончарук.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что не считает укрепление курса гривны негативным явлением для экономики Украины.
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Премьер-министр Алексей Гончарук исключает пересмотр правил предоставления субсидий.
Об этом Гончарук заявил в эфире телеканала «Украина 24».
По словам премьера, этой зимой субсидии, которые уже назначены, отменяться или пересматриваться не будут.
— Тем, кому назначена субсидия, на протяжении этого сезона ее не потеряют. У нас есть параметры, по которым человеку могут назначить или не назначить субсидию. Конечно, если человек становится таким, который получает право на оформление субсидий… Тем, кому назначена субсидия, – они гарантированно ее получат. Нет проблем со средствами государственного бюджета для этого, – заявил Гончарук.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что не считает укрепление курса гривны негативным явлением для экономики Украины.