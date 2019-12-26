Депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко потребовала при перераспределении бюджета на 2020 год выделить деньги на ремонт дорог, медицину, социальные выплаты, установку пожарных сигнализаций и празднование 75 годовщины победы во Второй мировой войне.

Об этом он заявил сегодня, 26 декабря, в ходе сессии Николаевского областного совета, – сообщает корреспондент НикВести.

— Первое предложение. Облгосадминистрации при перераспределении свободных остатков срочно выделить средства на празднование святая-святых 75 годовщины великой победы в Великой отечественной войне. Второе предложение. Вернуть средства - не меньше, а возможно и больше - на дороги. То, что забрали за год, больше 30 миллионов. Третье предложение. Выделить средства на медицину. Медицина реформируется, мы ее дореформировали дальше некуда и выделяем очень мало. Четвертое предложение. Я предлагаю стопроцентно предусмотреть средства на противопожарные средства во всех учреждениях областной коммунальной собственности: интернаты, больницы и так далее. Пятое предложение. Существенное увеличение расходов на помощь афганцам и на помощь чернобыльцам. Вношу пять предложений на протокольное поручение и прошу депутатов и поддержать, – предложила Татьяна Демченко.

В итоге депутаты поддержали озвученные Татьяной Демченко предложения.

Напомним, депутат Николаевского областного совета с третьей попытки утвердили бюджет области на 2020 год с поправкой о том, что чиновники Николаевской ОГА будут согласовывать все расходы с депутатскими комиссиями.