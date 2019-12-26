Более 64% украинцев считают, что Украина должна интегрироваться в Европейский Союз, более 51% поддерживают вступление Украины в НАТО.

Такие результаты общенационального исследования, проведенного фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова 13-18 декабря, передаёт Интерфакс-Украина.

64,2% респондентов считают, что Украина должна вступать в ЕС, 12,7% - в Евразийский экономический союз, 23,1% - затруднились ответить на этот вопрос.

51,2% опрошенных придерживаются мнения, что вступление в НАТО как вариант обеспечения безопасности был бы лучшим для Украины.

26,1% респондентов уверены, что гарантировать безопасность Украины может ее внеблоковый статус. 5,5% респондентов склоняются к военному союзу с Россией и другими странами СНГ, а 1,5% - к военному союзу с США. При этом 1,6% опрошенных назвали другие варианты, а 14,1% респондентов затруднились ответить.

Исследование проводилось во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, что по информации за май 2019 года на референдуме за вступление Украины в НАТО проголосовали бы 48,9% украинцев, а за вступление в ЕС - 57%, свидетельствуют результаты совместного соцопроса центра «Социальный мониторинг», Украинского института социальных исследований им. Яременко и Социологической группы «Рейтинг».