Депутат Николаевского городского совета Федор Барна заявил, что больше не требует отставки главы Николаевского областного совета Викторию Москаленко и призывает депутатов к консолидации.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

По словам Федора Барны, депутаты должны забыть о своих амбициях и начать работать на благо области.

— У нас есть глава областного совета. Мы принимаем решение коллегиально, были разные мнения, только дурак не меняет свое мнение, но были у всех разные мнения. У меня особые отношения с Викторией Викторовной за эти 4 года. Было много хорошего, много было нехорошего. Я читаю, что нам это все (кадровые вопросы, – прим.) нужно откинуть и закончить эти споры. Сегодня в областном совете много амбициозных людей, но они должны свои амбиции не на собственные интересы направить, а направить на развитие Николаевщины. Давайте сегодня примем бюджет, а уже после вернемся к кадровым вопросам если будет необходимость, – заявил Федор Барна.

Он также отметил, что депутаты, которые входят с ним в так называемую группу главы Николаевской ОГА Александра Стадника «За Николаевщину» не требовали отставки Виктории Москаленко, так как она не мешает развитию области.

— Я подписался, вступил в группу, которая называется Развитие Николавщины и там нету пункта, что Москаленко мешает развитию, или там нет пункта, что кто за развитие, давайте уберем ее. Это раз! Второе, ну вы видели сами, что если был вопрос в Москаленко, то мы бы уже давно проводили сессии без нее. Вы видите, что сессионный зал разделился на две части, а потому мы должны консолидироваться под Новый год, принять бюджет, без претензий к друг другу, – отметил депутат.

Стоит отметить, что во вторник, 26 ноября, на внеочередной сессии областного совета одним из основных вопросов, которые собирались рассмотреть депутаты, был вопрос отставки главы облсовета Виктории Москаленко. Однако для проведения сессии депутаты не смогли набрать нужного количества голосов.

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко перенесла сессию облсовета на вторник, 3 декабря. По ее словам, глава Николаевской ОГА Александр Стадник вмешивается в работу местного самоуправления. В свою очередь Александр Стадник заявил, что у него нет проблем в работе с главой облсовета Викторией Москаленко, он также утверждает, что не занимается вопросом ее отставки.

Депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный подвел итог планов главы ОГА Александра Стадника снять Викторию Москаленко с занимаемой должности, заявив, что на сегодняшнем заседании депутаты «обделались».

28 ноября депутаты облсовета собрали подписи за проведение внеочередной сессии, на которой они собирались рассмотреть вопрос об отставке главы областного совета Виктории Москаленко.

Планировалось, что заседание начнется в 10:00, 29 ноября, однако этого не произошло. Депутаты несколько часов заседали на 4 этаже здания облсовета, в малом зале Николаевской ОГА при участии губернатора Александра Стадника и сотрудников облгосадминистрации, но так и не собрали голоса.

3 декабря, депутаты Николаевского областного совета также не смогли открыть заседание сессии из-за отсутствия кворума - на заседание не приехали депутаты из так называемой группы губернатора Александра Стадника, которые добиваются отставки Виктории Москаленко с должности главы облсовета.

В свою очередь глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко предложила решить кризис в Николаевском областном совете, устроив переговоры с так называемой группой губернатора Александра Стадника.

4 декабря глава Николаевской ОГА Александр Стадник заявил, что на месте главы областного совета Виктории Москаленко он собрал бы сессию и ушел бы в отставку, если бы большинство депутатов проголосовали за это решение.