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В городе Карлепоне (Франция) в результате отравления угарным газом 21 человека госпитализировали с рождественского богослужения.
Об этом сообщает Le Soir.
Сообщается, что во время рождественской службы были госпитализированы 21 человек.
— Двое из пострадавших находились в тяжелом состоянии , еще 19 человек были госпитализированы в состоянии средней тяжести, - говорится в сообщении.
Отметим, что всего из здания храма в городе Карлепон эвакуировали более 150 верующих.
Известно, что во время рождественской службы верующие начали жаловаться на головную боль. Люди вызвали спасателей прямо в церковь во время богослужения. В свою очередь, они зафиксировали в помещении повышенное содержание угарного газа.
Потом всех 150 человек, которые находились в церкви, эвакуировали. Первую медицинскую помощь оказали 72 лицам, среди которых были дети и пенсионеры.
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В городе Карлепоне (Франция) в результате отравления угарным газом 21 человека госпитализировали с рождественского богослужения.
Об этом сообщает Le Soir.
Сообщается, что во время рождественской службы были госпитализированы 21 человек.
— Двое из пострадавших находились в тяжелом состоянии , еще 19 человек были госпитализированы в состоянии средней тяжести, - говорится в сообщении.
Отметим, что всего из здания храма в городе Карлепон эвакуировали более 150 верующих.
Известно, что во время рождественской службы верующие начали жаловаться на головную боль. Люди вызвали спасателей прямо в церковь во время богослужения. В свою очередь, они зафиксировали в помещении повышенное содержание угарного газа.
Потом всех 150 человек, которые находились в церкви, эвакуировали. Первую медицинскую помощь оказали 72 лицам, среди которых были дети и пенсионеры.