В городе Карлепоне (Франция) в результате отравления угарным газом 21 человека госпитализировали с рождественского богослужения.

Об этом сообщает Le Soir.

Сообщается, что во время рождественской службы были госпитализированы 21 человек.

— Двое из пострадавших находились в тяжелом состоянии , еще 19 человек были госпитализированы в состоянии средней тяжести, - говорится в сообщении.

Отметим, что всего из здания храма в городе Карлепон эвакуировали более 150 верующих.

Известно, что во время рождественской службы верующие начали жаловаться на головную боль. Люди вызвали спасателей прямо в церковь во время богослужения. В свою очередь, они зафиксировали в помещении повышенное содержание угарного газа.

Потом всех 150 человек, которые находились в церкви, эвакуировали. Первую медицинскую помощь оказали 72 лицам, среди которых были дети и пенсионеры.