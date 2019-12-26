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Команда главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника пополнилась бывшим футбольным арбитром Владимиром Миланичем, которого год назад задерживали за организацию договорных матчей.
Эту информацию НикВести подтвердили в Николаевской облгосадминистрации.
Владимир Миланич устроился помощником к вице-губернатору по вопросам финансов, экономического развития и децентрализации Татьяны Стахевич.
Отметим, что на сайте Национального антикоррупционного бюро отсутствует его декларация о доходах и имуществе. При этом, сегодня, 26 декабря, Владимир Миланич присутствовал в сессионном зале облсовета, где проходила бюджетная сессия.
Владимир Миланич известен тем, что в мае 2018 года был задержан в поезде в Николаеве по подозрению в организации договорных матчей. При нем в сумке нашли 17 тысяч долларов наличными.
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Команда главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника пополнилась бывшим футбольным арбитром Владимиром Миланичем, которого год назад задерживали за организацию договорных матчей.
Эту информацию НикВести подтвердили в Николаевской облгосадминистрации.
Владимир Миланич устроился помощником к вице-губернатору по вопросам финансов, экономического развития и децентрализации Татьяны Стахевич.
Отметим, что на сайте Национального антикоррупционного бюро отсутствует его декларация о доходах и имуществе. При этом, сегодня, 26 декабря, Владимир Миланич присутствовал в сессионном зале облсовета, где проходила бюджетная сессия.
Владимир Миланич известен тем, что в мае 2018 года был задержан в поезде в Николаеве по подозрению в организации договорных матчей. При нем в сумке нашли 17 тысяч долларов наличными.