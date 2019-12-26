Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что реформа прокуратуры в Украине — это самая широкая реформа, которую он когда-либо видел.

Об этом сказал дипломат, выступая на брифинге генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки в Киеве, пишет hromadske.

По его словам, посольство США очень радушно партнерству с Генпрокуратурой Украины за реализацию реформы.

Тейлор напомнил, что в следующем году предстоит расширение реформы Генеральной прокуратуры Украины на всю страну на местном и региональном уровне.

— Следующий год — это сложная часть работы. Речь идет не только о найме многих новых прокуроров и проведении теста, чтобы новые прокуроры соответствовали стандартам, которым соответствуют действующие прокуроры. Но это также расширение реформы на остальные страны на местном и региональном уровне. Тысячи прокуроров пройдут этот тест и продемонстрируют народу, что у них есть добродетель и что они являются честными. Это было честью для нас работать с вами и вашей командой. Это очень профессиональная команда, — сказал Тейлор.

Напомним, 23 сентября 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о реформе прокуратуры, принятый Верховной Радой 19 сентября.

Новый закон предусматривает создание Офиса генпрокурора, должность главы ГПУ может занимать только человек с юридическим образованием — предварительный состав Рады отменил эту норму для назначения генпрокурором Юрия Луценко.

Также закон ликвидирует военные прокуратуры и предусматривает «кадровое перезагрузки» органов прокуратуры — для этого будет проведена переаттестация действующих прокуроров и привлечение к работе новых на конкурсной основе.