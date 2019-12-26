Политиком 2019 года признан президент Владимир Зеленский, его выбрали 46% опрошенных украинцев.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова с 13 по 18 декабря, передает theБабель.

Далее в рейтинге политиков года идут: пятый президент, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко (7,5%, в прошлом году — 16%), лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко (3%, в прошлом году — 12%), председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков (3%), сопредседатель «Оппозиционной платформы — За життя» Юрий Бойко (3%, в прошлом году — 4%), лидер «Оппозиционной платформы — За життя» Виктор Медведчук (2%). При этом 24% граждан не назвали ни одной кандидатуры (в 2018 году — 25%).

Главным политическим событием 2019 года в Украине по результатам исследования признали выборы — парламентские и президентские. Это событие назвали 58% граждан, причем его признали положительным. Далее идут: освобождение пленных (8%), встреча «нормандской четверки» (5%), получение Томоса (2%), разведение войск на Донбассе (2%), внедрение рынка земли (2%). Ни одного события не смогли назвать 16% (в прошлом году — 12%).

Главным политическим событием 2019 году в мире назвали встречу «нормандской четверки», которая состоялась 9 декабря в Париже (23%). Далее идут: импичмент Трампа (6%), война в Сирии (2%), Брекзит (2%), протесты «желтых жилетов» во Франции (2%). Ни одного события не смогли назвать 51%.

По данным исследования, подавляющее большинство граждан (44%) считают, что Украина движется в правильном направлении, в неправильном направлении движения страны убеждены 36%, а еще 20% своего мнения не назвали.

В прошлом году, наоборот, абсолютное большинство опрошенных (70%) считали направление движения страны неправильным и лишь 18% — правильным (12% не определились). Последний раз убежденность в правильности направления Украины преобладала в общественном мнении после президентских выборов в июне 2005 года (тогда 42% считали направление движения страны правильным, 31% — неправильным), но уже в ноябре 2005 года мнение граждан изменилось на противоположное: 59% считали направление движения страны неправильным и лишь 18% — правильным.

Опрос проходил во всех регионах, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, что согласно социологическому опросу группы «Рейтинг», проведенному в период с 6 по 10 сентября, 71% украинцев позитивно оценивают работу Президента Украины Владимира Зеленского.