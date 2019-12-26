Министерство социальной политики разрабатывает изменения в нормативно-правовые акты Украины относительно запрета ввоза на территорию страны подержанных вещей в качестве гуманитарной помощи.

Об этом сообщил заместитель министра соцполитики Олег Коваль, пишет Интерфакс-Украина.

— Мы разработали изменения в нормативно-правовые акты касательно запрета введения на таможенную территорию Украины в качестве гуманитарной помощи одежды и обуви, которые были в использовании, кроме одежды специального назначения, которая направляется ВСУ, СБУ, МВД и ГСЧС, а также медицинским учреждениям, - сказал Олег Коваль.

По его словам, украинским законодательством пользуются бизнесмены и под видом гуманитарной помощи ввозят в страну секонд-хенд, чтобы потом продать его.

Исключения для силовиков, сотрудников ГСЧС и медперсонала Коваль объяснил тем, что очень часто Украине передают специальное дорогостоящее обмундирование, к примеру, для пожарных, у которого истёк срок хранения на складах за рубежом и их на бесплатной основе отдают в ГСЧС. Замминистра добавил, что такая форма соответствует международным стандартам и не несёт угрозу для жизни наших силовиков.

— Мы достойная нация и нам не нужны миллионы тонн секонд-хенда в стране, - добавил Олег Коваль.

Напомним, что Калифорния стала первым штатом США, в котором ввели запрет на продажу изделий из меха животных.