В течение четвертого квартала Украина заключила контракты на поставку второй партии противотанкових ракетных комплексов Javelin производства США.

Об этом на брифинге по оборонным закупкам рассказал заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, пишет УНН.

— В течение четвертого квартала, за счет сосредоточения ресурсов, нам удалось также заключить контракты на поставку, как сказал уже министр обороны, второй партии противотанкових ракетных комплексов производства Javelin США. Мы так же заказываем аналогичные ракетные комплексы нашего национального производителя, - сказал Анатолий Петренко.

По его словам, Украина имеет несколько станций артиллерийской разведки, около 100 бронированных разного типа автомобилей и бронемашин, несколько самолетов.

— Действительно, в этом году три контракта Министерством обороны было реализовано — два контракта с правительством США по программе зарубежных продаж, а также один контракт с агентством НАТО по поддержке и поставки, — отметил Анатолий Петренко.

Напомним, ранее Конгресс Соединенных Штатов Америки предварительно одобрил утвержденную Госдепартаментом США поставку Украиной дополнительной партии оружия на сумму 39 млн долларов.