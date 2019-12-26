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Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что все воинские части со следующего года перейдут на новую систему питания с применением каталога продуктов питания.
Об этом министр сообщил на брифинге, пишет LB.ua.
— Со следующего года на каталог переходят все воинские части, - сказал он.
Загороднюк отметил, что реформа питания коснется всех воинских частей, за исключением, возможно, небольших частей, где нет смысла вводить новую систему питания.
Напомним, реформу питания ВСУ начали в 2018 году, это позволило увеличить набор продуктов с 30 до 400 единиц. По состоянию на июль 2019 года, половина военнослужащих перешли на новую систему питания по каталогу. Планировалось, что к концу 2019 на новую систему переведут 100% личного состава.
Напомним, что с начала года Украина получила от США военную помощь на 400 миллионов долларов. Более чем на 85% этой помощи уже заключены соответствующие контракты.
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Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что все воинские части со следующего года перейдут на новую систему питания с применением каталога продуктов питания.
Об этом министр сообщил на брифинге, пишет LB.ua.
— Со следующего года на каталог переходят все воинские части, - сказал он.
Загороднюк отметил, что реформа питания коснется всех воинских частей, за исключением, возможно, небольших частей, где нет смысла вводить новую систему питания.
Напомним, реформу питания ВСУ начали в 2018 году, это позволило увеличить набор продуктов с 30 до 400 единиц. По состоянию на июль 2019 года, половина военнослужащих перешли на новую систему питания по каталогу. Планировалось, что к концу 2019 на новую систему переведут 100% личного состава.
Напомним, что с начала года Украина получила от США военную помощь на 400 миллионов долларов. Более чем на 85% этой помощи уже заключены соответствующие контракты.