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Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине осудило открытие прямого железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированным Крымом.
Об этом сообщается на странице посольства в Twitter.
— Мы присоединяемся к украинским и другим европейским партнерам в осуждении запуска Россией железнодорожного сообщения между Россией и Крымом. Этот шаг со стороны России демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины, – сказано в заявлении.
В феврале 2019 года российская сторона заявила о том, что планирует в сентябре открыть продажу на первый пассажирский поезд, который проследует через Крымский мост 8 декабря. В ноябре в Крыму начали продавать билеты на поезда по Керченскому мосту в Россию.
В июне оккупанты сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части Крымского моста по направлению с оккупированного полуострова на материк.
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Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине осудило открытие прямого железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированным Крымом.
Об этом сообщается на странице посольства в Twitter.
— Мы присоединяемся к украинским и другим европейским партнерам в осуждении запуска Россией железнодорожного сообщения между Россией и Крымом. Этот шаг со стороны России демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины, – сказано в заявлении.
В феврале 2019 года российская сторона заявила о том, что планирует в сентябре открыть продажу на первый пассажирский поезд, который проследует через Крымский мост 8 декабря. В ноябре в Крыму начали продавать билеты на поезда по Керченскому мосту в Россию.
В июне оккупанты сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части Крымского моста по направлению с оккупированного полуострова на материк.