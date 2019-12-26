Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине осудило открытие прямого железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированным Крымом.

Об этом сообщается на странице посольства в Twitter.

— Мы присоединяемся к украинским и другим европейским партнерам в осуждении запуска Россией железнодорожного сообщения между Россией и Крымом. Этот шаг со стороны России демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины, – сказано в заявлении.

В феврале 2019 года российская сторона заявила о том, что планирует в сентябре открыть продажу на первый пассажирский поезд, который проследует через Крымский мост 8 декабря. В ноябре в Крыму начали продавать билеты на поезда по Керченскому мосту в Россию.

В июне оккупанты сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части Крымского моста по направлению с оккупированного полуострова на материк.