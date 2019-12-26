Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия выразил мнение, что зарплата нардепов Верховной Рады должна быть от 70 до 100 тыс. грн, если общество имеет более высокие ожидания от нардепов, чем ранее.

Об этом он рассказал изданию Новое время.

— Зарплата депутата должна быть выше, если общество имеет более высокие ожидания, чем это было раньше. Называют разные суммы — от 70 тысяч гривен до 100 тысяч гривен, - сказал Давид Арахамия.

Несмотря на это, Арахамия считает депутатскую зарплату «очень деликатным вопросом» и сказал, что не может дать однозначный ответ, «имеет ли право депутат получать высокую зарплату, если народ живет бедно».

— А что касается фракции, то вы знаете: у нас большинство - это действительно простые ребята. Есть те, кому трудно. Особенно те, кто переехал в Киев из региона и был вынужден перевезти семью, - добавил Давид Арахамия.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский подписал закон о лишении народных депутатов права на финансовое обеспечение, если они без уважительной причины не будут голосовать или будут пропускать заседания комитетов.