Кабинет министров Украины как акционер Нафтогаза принял решение обязать государственную компанию выплатить 8,5 миллиардов гривен дивидендов за 9 месяцев 2019 года в бюджет. Оплату должны сделать до 27 декабря.

Соответствующее решение собрания акционеров Нафтогаза от 26 декабря появилось на сайте Кабинета министров.

«Акционерному обществу «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» не позднее 27 декабря 2019 направить часть чистой прибыли за девять месяцев 2019 году в сумме 8,5 миллиарда гривен на выплату дивидендов в государственный бюджет в счет дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году», - говорится в решении правительства.

Отметим, что дивиденды из прибыли компании, как правило, выплачивают в год, следующий за тем годом, за который получили прибыль. То есть, дивиденды за 2019 Нафтогаз должен заплатить в бюджет в 2020 году.

В правительстве отмечают, что заплаченную сейчас часть дивидендов учтут в 2020 году, когда подсчитывать общую сумму дивидендов компании.

Накануне в правительстве отмечали, что в 2019 году в бюджете возникли трудности из-за недовыполнения налоговых поступлений. Это связано с тем, что курс доллара сейчас намного ниже, чем закладывали в бюджет на 2019 год. В частности из-за недовыполнения доходов в правительстве увеличили план заимствований на 2019 на 10 миллиардов гривен.

В то же время до конца 2019 Нафтогаз должен получить почти 3 миллиарда долларов долга Газпрома по решениям Стокгольмского арбитража.

Накануне министр энергетики Украины Алексей Оржель сообщил, что в течение следующих 5 лет с помощью транзита газа Украина сможет получить 18 миллиардов долларов, а также предположил, что может нарушить договоренности по транзиту газа с Украины. Ранее о таком риске сообщал исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.