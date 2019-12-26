Директора коммунального предприятия «Центр защиты животных» Николаевского городского совета Александр Голобродский заявил, что увольняется с занимаемой должности.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как известно, на сегодняшний день программа по обращению с бездомными животными в Николаеве так и не принята. Александр Голобродский рассказал, что он пытался обсудить данній вопрос с мэром Николаева Александром Сенкевичем, однако тот «упорно игнорирует проблему».

— К завершению 2019 года ситуация с приоритетами стала понятна. Из-за неуемного желания продавить «зоозащитную программу Сенкевича» на 60 миллионов гривен руководством департамента ЖКХ коммунальное предприятие загнано в угол. О ситуации, которая возникнет в связи с отсутствием возможности финансирования КП первые несколько месяцев нового 2020 года, мы говорили, писали, кричали в течение пяти месяцев. Единственное что было сделано в департаменте ЖКХ - попытка провести тендер на бесполезную стерилизацию 2500 собак за 10 миллионов гривен бюджетных денег. Все мои попытки встретиться с Сенкевичем для обсуждения путей выхода из сложившейся ситуации безрезультатны. Мэр упорно игнорирует проблему, - написал Александр Голобродский.

По словам директора ЦЗЖ, он не собирается продлевать контракт и «нести ответственность за халатность и бездействие департамента ЖКХ».

— Мой контракт заканчивается 4 января, продлевать его на два месяца (как хочет мэр) и нести ответственность за халатность и бездействие департамента ЖКХ я не буду. Тратить бюджетные деньги на бессмысленное для жителей города ОСВ я не буду! Я шел работать для решения проблемы в городе, создавать кошелек на выборы для мэра в 2020 году – без меня!, - написал он.

Как известно, в Николаеве на сегодняшний день насчитывается около 17 тысяч бездомных собак.

В мае 2019 года члены депутатской комиссии по вопросам ЖКХ приняли решение внести в повестку дня ближайшей сессии горсовета вопрос принятия программы обращения с бездомными животными в Николаеве. Из-за внесенных изменений программы по обращению с бездомными животными не выносились на рассмотрение сессии Николаевского горсовета.

В частности, директор коммунального предприятия «Центр защиты животных» Александр Голобродский заявил, что программа по обращению с бездомными животными будет утверждена в ноябре этого года. Также он раскритиковал программу депутата городского совета Виктории Веселовской, известной всем как «программа Веселовской», которая обойдется в 37 миллионов гривен для городского бюджета.

В декабре 2019 года депутат Лариса Веселовская потребовала проголосовать за программу по обращению с бездомными животными, однако мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что данный вопрос не внесен в повестку дня.