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Министр обороны Андрей Загороднюк сообщил, что новые точки разведения сил и средств на Донбассе уже известны и обсуждаются в рамках Трехсторонней контактной группы.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
— Мы говорим о полном перемирии с 1 января. То есть мы сейчас готовимся к этому и будем работать... По точкам. Да, мы определили наши точки. Как мы уже говорили, эти точки имеют абсолютно четкий гуманитарный характер - то есть это переходы, где население может пересекать линию столкновения. Сейчас они обсуждаются в Трехсторонней контактной группе.
По словам министра, пока название новых точек нельзя озвучить, но украинской стороне они «полностью подходят, там нет рисков».
Президент Владимир Зеленский рассказал, что в рамках ТКГ в Минске будут согласованы пока три «гуманитарные» точки для дальнейшего разведения сил на Донбассе до конца марта 2020 года, о чем договорились в Париже на встрече лидеров стран «нормандского формата».
Напомним, в рамках Нормандского саммита стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех» до 31 декабря и разведении еще в трех пунктах на линии соприкосновения.
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Министр обороны Андрей Загороднюк сообщил, что новые точки разведения сил и средств на Донбассе уже известны и обсуждаются в рамках Трехсторонней контактной группы.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
— Мы говорим о полном перемирии с 1 января. То есть мы сейчас готовимся к этому и будем работать... По точкам. Да, мы определили наши точки. Как мы уже говорили, эти точки имеют абсолютно четкий гуманитарный характер - то есть это переходы, где население может пересекать линию столкновения. Сейчас они обсуждаются в Трехсторонней контактной группе.
По словам министра, пока название новых точек нельзя озвучить, но украинской стороне они «полностью подходят, там нет рисков».
Президент Владимир Зеленский рассказал, что в рамках ТКГ в Минске будут согласованы пока три «гуманитарные» точки для дальнейшего разведения сил на Донбассе до конца марта 2020 года, о чем договорились в Париже на встрече лидеров стран «нормандского формата».
Напомним, в рамках Нормандского саммита стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех» до 31 декабря и разведении еще в трех пунктах на линии соприкосновения.