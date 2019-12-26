Министр обороны Андрей Загороднюк сообщил, что новые точки разведения сил и средств на Донбассе уже известны и обсуждаются в рамках Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

— Мы говорим о полном перемирии с 1 января. То есть мы сейчас готовимся к этому и будем работать... По точкам. Да, мы определили наши точки. Как мы уже говорили, эти точки имеют абсолютно четкий гуманитарный характер - то есть это переходы, где население может пересекать линию столкновения. Сейчас они обсуждаются в Трехсторонней контактной группе.

По словам министра, пока название новых точек нельзя озвучить, но украинской стороне они «полностью подходят, там нет рисков».



Президент Владимир Зеленский рассказал, что в рамках ТКГ в Минске будут согласованы пока три «гуманитарные» точки для дальнейшего разведения сил на Донбассе до конца марта 2020 года, о чем договорились в Париже на встрече лидеров стран «нормандского формата».

Напомним, в рамках Нормандского саммита стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех» до 31 декабря и разведении еще в трех пунктах на линии соприкосновения.