Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины смерти мужчины, который приехал в Николаев на встречу между представителями ОТГ.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Николаевской области.

Как известно, сегодня, 26 декабря, губернатор Александр Стадник инициировал встречу с представителями объединенных территориальных громад , однако сам на нее не пришел.

Сообщается, что после проведения сессии областного совета между двумя представителями ОТГ возник словесный конфликт. В результате один из конфликтующих решил написать заявление в полицию и предоставить видео образ со стороны оппонента. Они прибыли в отделение полиции - один из намерением написания заявления, второй участник ссоры - предоставлять объяснения.

В холле Центрального отдела полиции 49-летний мужчина, на которого жаловался заявитель, указал на ухудшение самочувствия. Ему вызвали скорую, однако по дороге в больницу он скончался. Причину смерти гражданина устанавливать судебно-медицинская экспертиза.

Предварительно известно, что несколько лет мужчина находился на учете у врача-кардиолога в связи с заболеванием сердца. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.