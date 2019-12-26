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Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины смерти мужчины, который приехал в Николаев на встречу между представителями ОТГ.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Николаевской области.
Как известно, сегодня, 26 декабря, губернатор Александр Стадник инициировал встречу с представителями объединенных территориальных громад , однако сам на нее не пришел.
Сообщается, что после проведения сессии областного совета между двумя представителями ОТГ возник словесный конфликт. В результате один из конфликтующих решил написать заявление в полицию и предоставить видео образ со стороны оппонента. Они прибыли в отделение полиции - один из намерением написания заявления, второй участник ссоры - предоставлять объяснения.
В холле Центрального отдела полиции 49-летний мужчина, на которого жаловался заявитель, указал на ухудшение самочувствия. Ему вызвали скорую, однако по дороге в больницу он скончался. Причину смерти гражданина устанавливать судебно-медицинская экспертиза.
Предварительно известно, что несколько лет мужчина находился на учете у врача-кардиолога в связи с заболеванием сердца. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины смерти мужчины, который приехал в Николаев на встречу между представителями ОТГ.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Николаевской области.
Как известно, сегодня, 26 декабря, губернатор Александр Стадник инициировал встречу с представителями объединенных территориальных громад , однако сам на нее не пришел.
Сообщается, что после проведения сессии областного совета между двумя представителями ОТГ возник словесный конфликт. В результате один из конфликтующих решил написать заявление в полицию и предоставить видео образ со стороны оппонента. Они прибыли в отделение полиции - один из намерением написания заявления, второй участник ссоры - предоставлять объяснения.
В холле Центрального отдела полиции 49-летний мужчина, на которого жаловался заявитель, указал на ухудшение самочувствия. Ему вызвали скорую, однако по дороге в больницу он скончался. Причину смерти гражданина устанавливать судебно-медицинская экспертиза.
Предварительно известно, что несколько лет мужчина находился на учете у врача-кардиолога в связи с заболеванием сердца. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.