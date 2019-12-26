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Международно признанное правительство Ливии официально запросило у Турции военную поддержку.
Об этом сообщает Reuters.
Как сообщается, правительство Ливии официально запросило у Турции «воздушную, наземную и морскую» военную поддержку, чтобы отразить наступление восточных сил от захвата столицы Триполи.
Напомним, ранее Великое национальное собрание Турции ратифицировало меморандум о взаимопонимании в вопросах безопасности и военного сотрудничества с Ливией, что создает юридическую основу для размещения в этой африканской стране турецкого контингента.
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Международно признанное правительство Ливии официально запросило у Турции военную поддержку.
Об этом сообщает Reuters.
Как сообщается, правительство Ливии официально запросило у Турции «воздушную, наземную и морскую» военную поддержку, чтобы отразить наступление восточных сил от захвата столицы Триполи.
Напомним, ранее Великое национальное собрание Турции ратифицировало меморандум о взаимопонимании в вопросах безопасности и военного сотрудничества с Ливией, что создает юридическую основу для размещения в этой африканской стране турецкого контингента.