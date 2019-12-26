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Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О временных мерах на период проведения антитеррористической операции» об особенностях оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины».
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Закон регулирует вопросы оформления документов удостоверения личности, которые подтверждают гражданство Украины, жителям зоны проведения боевых действий.
Устанавливается, что оформление документов, которые подтверждают гражданство проживающим в зоне АТО/ООС, осуществляется Государственной миграционной службой по месту обращения лица или его законного представителя в тех уполномоченных органах, которые осуществляют свои полномочия на территории области, в которой проводится АТО/ООС.
Оформление таких документов гражданам, которые переселились из зоны АТО/ООС во время ее проведения, проводится по фактическому месту проживания.
Также устанавливается, что для внесения сведений о месте проживания в таких документах может использоваться информация из Государственного реестра избирателей.
12 декабря Рада установила оформление удостоверяющих личность документов проживающим в зоне АТО/ООС по месту обращения.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезагрузке Государственного бюро расследований.
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Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О временных мерах на период проведения антитеррористической операции» об особенностях оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины».
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Закон регулирует вопросы оформления документов удостоверения личности, которые подтверждают гражданство Украины, жителям зоны проведения боевых действий.
Устанавливается, что оформление документов, которые подтверждают гражданство проживающим в зоне АТО/ООС, осуществляется Государственной миграционной службой по месту обращения лица или его законного представителя в тех уполномоченных органах, которые осуществляют свои полномочия на территории области, в которой проводится АТО/ООС.
Оформление таких документов гражданам, которые переселились из зоны АТО/ООС во время ее проведения, проводится по фактическому месту проживания.
Также устанавливается, что для внесения сведений о месте проживания в таких документах может использоваться информация из Государственного реестра избирателей.
12 декабря Рада установила оформление удостоверяющих личность документов проживающим в зоне АТО/ООС по месту обращения.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезагрузке Государственного бюро расследований.