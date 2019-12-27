Херсонский городской голова Владимир Миколаенко и депутаты мэрии ответили на заявления президента России Владимира Путина о Причерноморье как «исконно русских землях».

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Херсонского горсовета.

Как сообщалось ранее, 19 декабря президент России Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции назвал украинское Причерноморье «исконно русскими территориями».

Мэр Херсона в ответ на это отметил, что это — проявление «больной геронтологической фантазии» российского лидера, однако «на такие заявления нужно реагировать».

Также херсонский городской голова подчеркнул, что «исконно русские территории» — болота в Московской области.

— Мне кажется, мы должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории – это болота под Москвой. Все остальное — это территории, которыми московиты завладели благодаря собственной животной жестокости и коварства. Нарушение договоренностей, пренебрегая обещаниями, используя моменты слабости соседей, собственноручно создавая внутренние кризисы в соседних государствах, они сумели построить великую империю. Большую по размерам, я имею в виду. … Россия — это смерть. Неважно куда она приходит — в Сибирь, на Урал, в Украине или в Сирию. Россия — это всегда смерть, унижения, голод, вонь, невежество и страдания, — отметил Владимир Миколаенко.

Помимо этого, Владимир Миколаенко подчеркнул, что Юг Украины и Причерноморье — исконно украинские территории и будут такими всегда.

— Причерноморья столь прекрасное и далеко от московских болот, что мне трудно представить себе, как Путину могло прийти в голову, что Россия к нам какое-то отношение. Юг Украины – этнически, ментально географически, культурно украинский. Всегда был украинским и всегда будет. Будет украинским тогда, когда России уже не будет, — подчеркнул Владимир Миколаенко.

Ранее президент России Владимир Путин также заявил, что танки и тяжелую артиллерию боевики на Донбассе получили от государств, которые им симпатизируют.