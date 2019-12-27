Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина и Российская Федерация могут подписать контракт по транзиту газа уже на этих выходных.

Об этом он сообщил в эфире «ТСН», пишет РБК Украина.

По его словам, Украина и Россия должны согласовать ряд документов, в том числе и об отказе от исков друг к другу.

Отметим, что речь идет о 5-летнем соглашении на транзит газа в Европу с возможностью дальнейшего продления. В Офисе президента уверены, что Украина от такого контракта только выиграет.

— Мы действительно получаем на очень хороших условиях транзитный контракт, - заявил Андрей Ермак.

Напомним, сегодня, 26 декабря, в Вене представители Украины и Российской Федерации проводят переговоры по новому контракту на транзит газа.