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Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина и Российская Федерация могут подписать контракт по транзиту газа уже на этих выходных.
Об этом он сообщил в эфире «ТСН», пишет РБК Украина.
По его словам, Украина и Россия должны согласовать ряд документов, в том числе и об отказе от исков друг к другу.
Отметим, что речь идет о 5-летнем соглашении на транзит газа в Европу с возможностью дальнейшего продления. В Офисе президента уверены, что Украина от такого контракта только выиграет.
— Мы действительно получаем на очень хороших условиях транзитный контракт, - заявил Андрей Ермак.
Напомним, сегодня, 26 декабря, в Вене представители Украины и Российской Федерации проводят переговоры по новому контракту на транзит газа.
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Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина и Российская Федерация могут подписать контракт по транзиту газа уже на этих выходных.
Об этом он сообщил в эфире «ТСН», пишет РБК Украина.
По его словам, Украина и Россия должны согласовать ряд документов, в том числе и об отказе от исков друг к другу.
Отметим, что речь идет о 5-летнем соглашении на транзит газа в Европу с возможностью дальнейшего продления. В Офисе президента уверены, что Украина от такого контракта только выиграет.
— Мы действительно получаем на очень хороших условиях транзитный контракт, - заявил Андрей Ермак.
Напомним, сегодня, 26 декабря, в Вене представители Украины и Российской Федерации проводят переговоры по новому контракту на транзит газа.