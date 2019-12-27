Президент Ирака Бархам Салих заявил, что направил в парламент заявление о своей отставке.

Об этом сообщает Reuters.

Президент хочет уйти, так как не согласен с кандидатурой на должность премьер-министра в лице Басра Асаада аль-Эдани, которого предлагает назначить коалиция.

Бархам Салих считает, что эта кандидатура только усугубит протесты в стране.

— Исходя из своего желания остановить кровопролитие и поддержать мир и с должным уважением к Асаада аль-Эдано, я отказываюсь его назначать. Соответственно, членам парламента я выражаю желание уйти с поста президента, чтобы они как представители народа смогли решить этот по своему усмотрению, — заявил Бархам Салих.

Как сообщалось, в столице Ирака Багдаде неизвестные вооруженные боевики в масках напали на главный объект антиправительственных протестующих возле площади Тахрир, в результате чего 23 человека погибли, более 100 получили ранения.