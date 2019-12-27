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Президент Ирака Бархам Салих заявил, что направил в парламент заявление о своей отставке.
Об этом сообщает Reuters.
Президент хочет уйти, так как не согласен с кандидатурой на должность премьер-министра в лице Басра Асаада аль-Эдани, которого предлагает назначить коалиция.
Бархам Салих считает, что эта кандидатура только усугубит протесты в стране.
— Исходя из своего желания остановить кровопролитие и поддержать мир и с должным уважением к Асаада аль-Эдано, я отказываюсь его назначать. Соответственно, членам парламента я выражаю желание уйти с поста президента, чтобы они как представители народа смогли решить этот по своему усмотрению, — заявил Бархам Салих.
Как сообщалось, в столице Ирака Багдаде неизвестные вооруженные боевики в масках напали на главный объект антиправительственных протестующих возле площади Тахрир, в результате чего 23 человека погибли, более 100 получили ранения.
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Президент Ирака Бархам Салих заявил, что направил в парламент заявление о своей отставке.
Об этом сообщает Reuters.
Президент хочет уйти, так как не согласен с кандидатурой на должность премьер-министра в лице Басра Асаада аль-Эдани, которого предлагает назначить коалиция.
Бархам Салих считает, что эта кандидатура только усугубит протесты в стране.
— Исходя из своего желания остановить кровопролитие и поддержать мир и с должным уважением к Асаада аль-Эдано, я отказываюсь его назначать. Соответственно, членам парламента я выражаю желание уйти с поста президента, чтобы они как представители народа смогли решить этот по своему усмотрению, — заявил Бархам Салих.
Как сообщалось, в столице Ирака Багдаде неизвестные вооруженные боевики в масках напали на главный объект антиправительственных протестующих возле площади Тахрир, в результате чего 23 человека погибли, более 100 получили ранения.