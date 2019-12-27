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Генпрокуратура вернула в Госбюро расследований проект подозрения нардепу Софие Федыне и волонтерке Марусе Звиробий для устранения недостатков.
Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.
«Генеральная прокуратура Украины вернула в ГБР проект сообщения о подозрении лицам в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 346 УК Украины для устранения недостатков и проведения необходимых следственных и процессуальных действий», — говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идет о ряде противоречий и нарушений требований Конституции Украины, Уголовно-процессуального кодекса Украины, законов Украины «О статусе народного депутата Украины», «О Регламенте Верховной Рады Украины».
«29 ноября 2019 и до сих пор недостатки следователями ГБР не устранены и повторно подозрение в Генеральную прокуратуру для согласования не поступало», — отметили в ГПУ.
Как сообщалось ранее, правоохранители открыли уголовное производство из-за высказываний народного депутата от «Европейской Солидарности» Софии Федины и волонтерки Маруси Звиробий о Президенте Украины Владимире Зеленском.
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Генпрокуратура вернула в Госбюро расследований проект подозрения нардепу Софие Федыне и волонтерке Марусе Звиробий для устранения недостатков.
Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.
«Генеральная прокуратура Украины вернула в ГБР проект сообщения о подозрении лицам в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 346 УК Украины для устранения недостатков и проведения необходимых следственных и процессуальных действий», — говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идет о ряде противоречий и нарушений требований Конституции Украины, Уголовно-процессуального кодекса Украины, законов Украины «О статусе народного депутата Украины», «О Регламенте Верховной Рады Украины».
«29 ноября 2019 и до сих пор недостатки следователями ГБР не устранены и повторно подозрение в Генеральную прокуратуру для согласования не поступало», — отметили в ГПУ.
Как сообщалось ранее, правоохранители открыли уголовное производство из-за высказываний народного депутата от «Европейской Солидарности» Софии Федины и волонтерки Маруси Звиробий о Президенте Украины Владимире Зеленском.