В Николаевской области открыли 19 уголовных дел из-за незаконной работы подпольных игровых автоматов, закрыто 222 игорных заведений.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Сообщается, что с 20 декабря 2019 правоохранителями отработано более 220 игорных заведений на территории области. Во время обысков были найдены и изъяты рулетки, покерные стола, специальные игровые столы, компьютерная техника, с помощью которой предоставлялись услуги для азартных игр.

В целом, по результатам осмотров и обысков, закрыто 222 таких учреждений. Количество изъятого игрового оборудования составляет более 250 единиц.

В настоящее время зарегистрировано 19 уголовных производств по части 1 статьи 203-2 УК (занятие игорным бизнесом), досудебное расследование в которых продолжается.

Напомним, Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что во исполнение решения правительства, все игорные заведения прекращают функционирование с 20 декабря 2019 года.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram написал, что Рада 19 декабря провалила голосование за закон о легализации игорного бизнеса, и отметил, что знает, кто за этим стоит.

Также, 20 декабря, сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции провели обыски в помещениях игровых залов и подпольных казино Николаева.