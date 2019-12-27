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В Николаевской области открыли 19 уголовных дел из-за незаконной работы подпольных игровых автоматов, закрыто 222 игорных заведений.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.
Сообщается, что с 20 декабря 2019 правоохранителями отработано более 220 игорных заведений на территории области. Во время обысков были найдены и изъяты рулетки, покерные стола, специальные игровые столы, компьютерная техника, с помощью которой предоставлялись услуги для азартных игр.
В целом, по результатам осмотров и обысков, закрыто 222 таких учреждений. Количество изъятого игрового оборудования составляет более 250 единиц.
В настоящее время зарегистрировано 19 уголовных производств по части 1 статьи 203-2 УК (занятие игорным бизнесом), досудебное расследование в которых продолжается.
Напомним, Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что во исполнение решения правительства, все игорные заведения прекращают функционирование с 20 декабря 2019 года.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram написал, что Рада 19 декабря провалила голосование за закон о легализации игорного бизнеса, и отметил, что знает, кто за этим стоит.
Также, 20 декабря, сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции провели обыски в помещениях игровых залов и подпольных казино Николаева.
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В Николаевской области открыли 19 уголовных дел из-за незаконной работы подпольных игровых автоматов, закрыто 222 игорных заведений.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.
Сообщается, что с 20 декабря 2019 правоохранителями отработано более 220 игорных заведений на территории области. Во время обысков были найдены и изъяты рулетки, покерные стола, специальные игровые столы, компьютерная техника, с помощью которой предоставлялись услуги для азартных игр.
В целом, по результатам осмотров и обысков, закрыто 222 таких учреждений. Количество изъятого игрового оборудования составляет более 250 единиц.
В настоящее время зарегистрировано 19 уголовных производств по части 1 статьи 203-2 УК (занятие игорным бизнесом), досудебное расследование в которых продолжается.
Напомним, Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что во исполнение решения правительства, все игорные заведения прекращают функционирование с 20 декабря 2019 года.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram написал, что Рада 19 декабря провалила голосование за закон о легализации игорного бизнеса, и отметил, что знает, кто за этим стоит.
Также, 20 декабря, сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции провели обыски в помещениях игровых залов и подпольных казино Николаева.
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов