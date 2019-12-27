Количество погибших при крушении самолета в казахстанской столице Алматы увеличилось до 15 человек, госпитализированы не менее 50 пострадавших. Об этом сообщает Nur.kz, передает УНН.

— Всего бригадой скорой помощи доставлено 66 человек, из них госпитализированы 50 человек... Состояние тяжелое в 4 и 6 человек, - рассказал руководитель управления общественного здоровья Алматы.

Среди пострадавших есть те, кто нуждается в операции.

— Всем, кто нуждается в транспортировке, предоставлена возможность их забрать. Но те, кто умер на месте, ими занимается служба НС и судебно-медицинская экспертиза, - сообщили во время брифинга. — Стало известно, что 14 человек погибли на месте и 1 человек умер в больнице, - отмечает издание.

Напомним, самолет авиакомпании Бек Эйр (Z9-2100) 27 декабря выполнял перелет по маршруту Алматы-Нур Султан. На борту находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа. Падение самолета произошло в районе Альмерека Талгарского района.

По данным аэропорта Алматы, на данный момент аэропорт работает в штатном режиме, изменений в расписании рейсов в связи с ЧП нет.