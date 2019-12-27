|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:08
|Температура завтра:
|+3 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:58
|Заход солнца:
|15:59
|Температура завтра:
|+2 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.2 грн
|23.7 грн
|EUR
|25.65 грн
|26.35 грн
Количество погибших при крушении самолета в казахстанской столице Алматы увеличилось до 15 человек, госпитализированы не менее 50 пострадавших. Об этом сообщает Nur.kz, передает УНН.
— Всего бригадой скорой помощи доставлено 66 человек, из них госпитализированы 50 человек... Состояние тяжелое в 4 и 6 человек, - рассказал руководитель управления общественного здоровья Алматы.
Среди пострадавших есть те, кто нуждается в операции.
— Всем, кто нуждается в транспортировке, предоставлена возможность их забрать. Но те, кто умер на месте, ими занимается служба НС и судебно-медицинская экспертиза, - сообщили во время брифинга.
— Стало известно, что 14 человек погибли на месте и 1 человек умер в больнице, - отмечает издание.
Напомним, самолет авиакомпании Бек Эйр (Z9-2100) 27 декабря выполнял перелет по маршруту Алматы-Нур Султан. На борту находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа. Падение самолета произошло в районе Альмерека Талгарского района.
По данным аэропорта Алматы, на данный момент аэропорт работает в штатном режиме, изменений в расписании рейсов в связи с ЧП нет.
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
Количество погибших при крушении самолета в казахстанской столице Алматы увеличилось до 15 человек, госпитализированы не менее 50 пострадавших. Об этом сообщает Nur.kz, передает УНН.
— Всего бригадой скорой помощи доставлено 66 человек, из них госпитализированы 50 человек... Состояние тяжелое в 4 и 6 человек, - рассказал руководитель управления общественного здоровья Алматы.
Среди пострадавших есть те, кто нуждается в операции.
— Всем, кто нуждается в транспортировке, предоставлена возможность их забрать. Но те, кто умер на месте, ими занимается служба НС и судебно-медицинская экспертиза, - сообщили во время брифинга.
— Стало известно, что 14 человек погибли на месте и 1 человек умер в больнице, - отмечает издание.
Напомним, самолет авиакомпании Бек Эйр (Z9-2100) 27 декабря выполнял перелет по маршруту Алматы-Нур Султан. На борту находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа. Падение самолета произошло в районе Альмерека Талгарского района.
По данным аэропорта Алматы, на данный момент аэропорт работает в штатном режиме, изменений в расписании рейсов в связи с ЧП нет.
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов