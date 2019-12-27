Власти так называемой «ДНР» хотят отменить комендантский час на неподконтрольной Украине части Донецкой области.

Об этом сообщают «Новости Донбасса» со ссылкой на прямую линию «главы ДНР» Дениса Пушилина от 26 декабря.

Сейчас в Донецке отменяют действие комендантского часа в новогодние праздники и на Пасху. По словам Пушилина, этот эксперимент покажет, насколько в «республике» готовы к полной отмене комендантского час.

— Это эксперимент - некая проба. Мы должны посмотреть в плане безопасности, насколько мы готовы, должны оценить ситуацию с правонарушениями, будет ли рост нарушений в праздничные дни. По мере того, как мы проведем эксперимент, будут приниматься соответствующие следующее решения, которые возможны с сокращением комендантского часа, - сказал Денис Пушилин.

Отметим, что комендантский час действует на подконтрольной сепаратистам территории с 2014 года.