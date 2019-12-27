Кабмин создал правительственную горячую линию для сообщений о возобновлении работы игровых залов. Об этом на своей странице в Facebook написал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

— Наше правительство решительно взялось за борьбу с теневыми рынками, ведь такая деятельность очень вредит экономике Украины. И в решении этого вопроса не может быть никаких компромиссов, - написал Алексей Гончарук.

По его словам, правительство планирует очистить навсегда от игорных заведений все города и села.

— Поэтому, если вы стали свидетелями возобновления работы игровых залов - обращайтесь на Правительственную горячую линию по номеру 1545 (нажмите 5 для соединения с оператором). Также делитесь фото и видео с доказательствами в комментариях. А мы в Правительстве будем реагировать оперативно, - отметил премьер-министр.

Напомним, Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что во исполнение решения правительства, все игорные заведения прекращают функционирование с 20 декабря 2019 года.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram написал, что Рада 19 декабря провалила голосование за закон о легализации игорного бизнеса, и отметил, что знает, кто за этим стоит.

Также, 20 декабря, сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции провели обыски в помещениях игровых залов и подпольных казино Николаева.

В Николаевской области открыли 19 уголовных дел из-за незаконной работы подпольных игровых автоматов, закрыто 222 игорных заведений.

