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С 1 марта 2020 года в Николаеве разрешат левый поворот на улицу Адмиральскую со стороны микрорайона «Соляные».
Об этом стало известно сегодня, 27 декабря в ходе заседания исполнительного комитета Николаевского городского совета, - передает корреспондент НикВести.
Член исполкома Владимир Тимоши рассказал, что в районе улицы Адмиральской, при движении со стороны Соляных, необходимо установить реверсивный светофор, чтобы водители могли поворачивать налево.
— Если мы решаем вопрос в комплексе, то на Адмиральской и Пушкинской нужно сделать реверсивный светофор. Мы бы настолько разгрузили Пушкинскую. Более того, основная масса делает правый поворот и напротив интерната, школы делают разворот. А еще хуже, когда прям на светофоре делают разворот. Люди ищут выход, - сказал Владимир Тимошин.
Мэр Николаева Александр Сенкевич дал поручение директору департамента ЖКХ Сергею Корневу, согласовав вопрос с полицией Николаевской области, перенастроить режим работы светофора и разрешить поворот налево.
— Там действительно узкое горлышко по съезду с моста. Во-первых потому что троллейбус остается в правой полосе и заставляет съезжать транспорт в левую. Можно было бы действительно разгрузить улицу. Светофор есть, надо наладить его работу, с цифрами, задержками всеми, - сказал мэр.
Данные изменения начнут работать с 1 марта 2020 года.
Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич хочет, чтобы улица Адмиральская, от улицы Лягина до улицы Московской, была пешеходной каждые выходные.
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С 1 марта 2020 года в Николаеве разрешат левый поворот на улицу Адмиральскую со стороны микрорайона «Соляные».
Об этом стало известно сегодня, 27 декабря в ходе заседания исполнительного комитета Николаевского городского совета, - передает корреспондент НикВести.
Член исполкома Владимир Тимоши рассказал, что в районе улицы Адмиральской, при движении со стороны Соляных, необходимо установить реверсивный светофор, чтобы водители могли поворачивать налево.
— Если мы решаем вопрос в комплексе, то на Адмиральской и Пушкинской нужно сделать реверсивный светофор. Мы бы настолько разгрузили Пушкинскую. Более того, основная масса делает правый поворот и напротив интерната, школы делают разворот. А еще хуже, когда прям на светофоре делают разворот. Люди ищут выход, - сказал Владимир Тимошин.
Мэр Николаева Александр Сенкевич дал поручение директору департамента ЖКХ Сергею Корневу, согласовав вопрос с полицией Николаевской области, перенастроить режим работы светофора и разрешить поворот налево.
— Там действительно узкое горлышко по съезду с моста. Во-первых потому что троллейбус остается в правой полосе и заставляет съезжать транспорт в левую. Можно было бы действительно разгрузить улицу. Светофор есть, надо наладить его работу, с цифрами, задержками всеми, - сказал мэр.
Данные изменения начнут работать с 1 марта 2020 года.
Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич хочет, чтобы улица Адмиральская, от улицы Лягина до улицы Московской, была пешеходной каждые выходные.
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов