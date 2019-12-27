С 1 марта 2020 года в Николаеве разрешат левый поворот на улицу Адмиральскую со стороны микрорайона «Соляные».

Об этом стало известно сегодня, 27 декабря в ходе заседания исполнительного комитета Николаевского городского совета, - передает корреспондент НикВести.

Член исполкома Владимир Тимоши рассказал, что в районе улицы Адмиральской, при движении со стороны Соляных, необходимо установить реверсивный светофор, чтобы водители могли поворачивать налево.

— Если мы решаем вопрос в комплексе, то на Адмиральской и Пушкинской нужно сделать реверсивный светофор. Мы бы настолько разгрузили Пушкинскую. Более того, основная масса делает правый поворот и напротив интерната, школы делают разворот. А еще хуже, когда прям на светофоре делают разворот. Люди ищут выход, - сказал Владимир Тимошин.

Мэр Николаева Александр Сенкевич дал поручение директору департамента ЖКХ Сергею Корневу, согласовав вопрос с полицией Николаевской области, перенастроить режим работы светофора и разрешить поворот налево.

— Там действительно узкое горлышко по съезду с моста. Во-первых потому что троллейбус остается в правой полосе и заставляет съезжать транспорт в левую. Можно было бы действительно разгрузить улицу. Светофор есть, надо наладить его работу, с цифрами, задержками всеми, - сказал мэр.

Данные изменения начнут работать с 1 марта 2020 года.

Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич хочет, чтобы улица Адмиральская, от улицы Лягина до улицы Московской, была пешеходной каждые выходные.