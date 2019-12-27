Государственная таможенная служба будет проводить обзор гуманитарной помощи, под видом которой в Украину завозят одежду в обход таможни. Обзор будут координировать с Министерством социальной политики.

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль, передает пресс-служба правительства.

— Сегодня действуют такие правила, любой благотворительный фонд, находящийся в реестре, может без таможенного досмотра под видом гуманитарной помощи пересечь границу и завезти на склад все, что угодно. Впоследствии мы видим эту продукцию на секонд-хенде или в дорогих бутиках, - сообщил заместитель министра соцполитики.

По расчетам правительства, ежегодно государство через завоз контрабандной одежды под прикрытием гуманитарной помощи недополучает около 2 миллиарда гривен (90 миллионов долларов) налогов.

— Министерство социальной политики не может даже составить протокол, когда такое случается. Поэтому мы координируем работу с ГФС, чтобы восстановить таможенный досмотр гуманитарной помощи, - добавил Коваль.

Для того, чтобы проводить осмотр гуманитарки в правительстве планируют внести изменения в ряд законов.

Напомним, что в Министерстве юстиции Украины зарегистрировали Черноморскую таможню, в которую вошли николаевская и херсонская таможни, с центральным управлением в Херсоне.