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Государственная таможенная служба будет проводить обзор гуманитарной помощи, под видом которой в Украину завозят одежду в обход таможни. Обзор будут координировать с Министерством социальной политики.
Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль, передает пресс-служба правительства.
— Сегодня действуют такие правила, любой благотворительный фонд, находящийся в реестре, может без таможенного досмотра под видом гуманитарной помощи пересечь границу и завезти на склад все, что угодно. Впоследствии мы видим эту продукцию на секонд-хенде или в дорогих бутиках, - сообщил заместитель министра соцполитики.
По расчетам правительства, ежегодно государство через завоз контрабандной одежды под прикрытием гуманитарной помощи недополучает около 2 миллиарда гривен (90 миллионов долларов) налогов.
— Министерство социальной политики не может даже составить протокол, когда такое случается. Поэтому мы координируем работу с ГФС, чтобы восстановить таможенный досмотр гуманитарной помощи, - добавил Коваль.
Для того, чтобы проводить осмотр гуманитарки в правительстве планируют внести изменения в ряд законов.
Напомним, что в Министерстве юстиции Украины зарегистрировали Черноморскую таможню, в которую вошли николаевская и херсонская таможни, с центральным управлением в Херсоне.
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Государственная таможенная служба будет проводить обзор гуманитарной помощи, под видом которой в Украину завозят одежду в обход таможни. Обзор будут координировать с Министерством социальной политики.
Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль, передает пресс-служба правительства.
— Сегодня действуют такие правила, любой благотворительный фонд, находящийся в реестре, может без таможенного досмотра под видом гуманитарной помощи пересечь границу и завезти на склад все, что угодно. Впоследствии мы видим эту продукцию на секонд-хенде или в дорогих бутиках, - сообщил заместитель министра соцполитики.
По расчетам правительства, ежегодно государство через завоз контрабандной одежды под прикрытием гуманитарной помощи недополучает около 2 миллиарда гривен (90 миллионов долларов) налогов.
— Министерство социальной политики не может даже составить протокол, когда такое случается. Поэтому мы координируем работу с ГФС, чтобы восстановить таможенный досмотр гуманитарной помощи, - добавил Коваль.
Для того, чтобы проводить осмотр гуманитарки в правительстве планируют внести изменения в ряд законов.
Напомним, что в Министерстве юстиции Украины зарегистрировали Черноморскую таможню, в которую вошли николаевская и херсонская таможни, с центральным управлением в Херсоне.
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов