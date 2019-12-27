Депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин считает, что глава николаевской ОГА Александр Стадник должен услышать требования депутатов и провести служебную проверку в отношении директора КП «Николаевский международный аэропорт» Федора Барны, а после решить будет ли он будет и дальше возглавлять предприятие.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

Вадим Олабин также отметил, что на месте главы ОГА он бы назначил служебную проверку в отношении Федора Барны и доказал бы всем его причастность к коррупционным схемам, либо его полную невиновность и соответствие той должности, которую он занимает.

— К настоящему моменту мяч на стороне губернатора. Он должен принять какое-то решение по поводу отстранения, или не остранения Барны. Давайте рассуждать объективно! Есть какие-то жизненные принципы, жизненная энергия у Федора Петровича, которые не присущи достаточно большой части населения Украины. Живость характера – она есть. Руководитель должен, наверное, отвечать этим требованиям. Он (Федор Барна, - прим.) живой, назовем это так. Но в тоже время были проблемы, которые и вы освещали. По этим проблемам нужно разобраться. Как бы поступил бы я на месте главы ОГА? Я бы наверняка назначил бы какую-то служебную проверку, я бы наверняка вышел бы к прессе и сказал, что мы провели проверку, вина доказана, или не доказана, и вот на основании этого я принял решение оставить, или уволить Федора Петровича. Это может сделать только глава ОГА. Он должен заняться этим вопросом. Все что касается нас (депутатов, – прим.), мы сделали все, мы дали ему пас, чтобы он мог чем-то руководствоваться. Что бы он мог его сохранить, или нет. Но безучастно к этому относится тоже неправильно. Отмалчиваться в сторонке и говорить, что ничего не происходит тоже неправильно! Это вопрос к главе ОГА, будет ли какая-то реакция, или нет. Может он (глава ОГА, – прим.) проведет проверку и скажет: «Федя красавчик! Он делает все правильно!». Или может он наоборот скажет, что Федю нужно давно в наручниках увезти. Должна быть какая-то проверка от главы ОГА, потому что он подписывал контракт с Федором Барной, – заявил Вадим Олабин.

Как известно, в одном из выпусков программы журналистских расследований «Чергова зрада» рассказывается о том, что КП «Николаевский международный аэропорт» закупило деайсер — машину для обработки самолетов от льда в зимний период — по завышенной цене у новосозданной фирмы, переплатив почти 2 миллиона гривен.

После расследования НикВести депутаты облсовета 10 октября 2019 года изъявили желание отстранить директора аэропорта и обратились в НАБУ.

В свою очередь, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник поддержал обращение депутатов областного совета, которые попросили его отстранить от должности директора аэропорта Федора Барну.

Однако 5 декабря Александр Стадник заявил, что депутаты Николаевского областного совета не обращались к нему с просьбой отстранить директора КП «Николаевский международный аэропорт» Федора Барну.

6 декабря НикВести удалось выяснить, что депутаты Николаевского областного совета еще 10 октября обращались к Александру Стаднику с просьбой отстранить Федора Барну на время проведения финансового аудита на предприятии.

19 декабря депутаты Николаевского областного совета повторно обратились к главе областной государственной администрации Александру Стаднику с требованием отстранить директора КП «Николаевский международный аэропорт» Федора Барну от занимаемой должности.

Сам Федор Барна считает безосновательными требования своих коллег отстранить его от занимаемой должности, так как он является хорошим кризис-менеджером и справляется со своей раб

Напомним, Управление СБУ в Николаевской области в ноябре 2019 года приняло решение о приостановке действия специального разрешения для КП «Николаевский международный аэропорт» на право занятия деятельностью, связанной с государственной тайной.

Также отметим, что Федор Барна 13 декабря, в ходе сессии Николаевского облсовета заявил, что предприятие могут объявить банкротом из-за финансовых проблем.