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Центральный районный суд Николаева оправдал бывшего директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета, его заместителя и начальника управления, которые обвинялись в служебной халатности.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Речь идет о экс-директоре Департамента ЖКХ Алексее Коваленко, заместителе директора департамента ЖКХ – начальнике управления коммунального хозяйства Наталье Осецкой и о Сергее Чубу – начальнике управления контроля по ремонту, реконструкции, строительству, газификации коммунальных объектов и жилья при департаменте ЖКХ.
Как известно, он обвинялись в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей при проведении ремонта дорог в городе, что нанесло убытки местному бюджету на сумму более 1,3 миллиона гривен. В частности, все трое не внесли в учет демонтированное при ремонте дорог в 2015 году асфальтное покрытие на сумму 1,3 миллиона гривен, что привело к его потере.
Сообщается, что в ходе судебного разбирательства обвиняемые не признавали свою вину и настаивали на том, что указанная бетонная крошка - это отходы при выполнении ремонтных работ, которые подлежит утилизации. В то же время, по их словам, она хранится на территории предприятия-подрядчика.
Сообщается, что судья Центрального районного суда Николаева Оксана Мамаева постановила оправдать экс-директора Департамента ЖКХ и двух чиновников, которые обвинялись в совершении уголовного преступления по части 2 статьи 367 УК Украины (служебная халатность), из-за недоказанности вины обвиняемых.
Напомним, что депутату Львовского областного совета, директору Львовского городского коммунального предприятия Львовтеплоэнерго Степану Пакижу объявили подозрение в совершении уголовного правонарушения за служебную халатность.
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Центральный районный суд Николаева оправдал бывшего директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета, его заместителя и начальника управления, которые обвинялись в служебной халатности.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Речь идет о экс-директоре Департамента ЖКХ Алексее Коваленко, заместителе директора департамента ЖКХ – начальнике управления коммунального хозяйства Наталье Осецкой и о Сергее Чубу – начальнике управления контроля по ремонту, реконструкции, строительству, газификации коммунальных объектов и жилья при департаменте ЖКХ.
Как известно, он обвинялись в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей при проведении ремонта дорог в городе, что нанесло убытки местному бюджету на сумму более 1,3 миллиона гривен. В частности, все трое не внесли в учет демонтированное при ремонте дорог в 2015 году асфальтное покрытие на сумму 1,3 миллиона гривен, что привело к его потере.
Сообщается, что в ходе судебного разбирательства обвиняемые не признавали свою вину и настаивали на том, что указанная бетонная крошка - это отходы при выполнении ремонтных работ, которые подлежит утилизации. В то же время, по их словам, она хранится на территории предприятия-подрядчика.
Сообщается, что судья Центрального районного суда Николаева Оксана Мамаева постановила оправдать экс-директора Департамента ЖКХ и двух чиновников, которые обвинялись в совершении уголовного преступления по части 2 статьи 367 УК Украины (служебная халатность), из-за недоказанности вины обвиняемых.
Напомним, что депутату Львовского областного совета, директору Львовского городского коммунального предприятия Львовтеплоэнерго Степану Пакижу объявили подозрение в совершении уголовного правонарушения за служебную халатность.
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов