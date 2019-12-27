Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования. В тот же день досрочно прекратятся полномочия директора ГБР Романа Трубы, его первого заместителя и заместителя. В течение пяти рабочих дней после этого президент должен назначить временного выполняющего обязанности директора ГБР. Полноценного руководителя ведомство получит примерно через 3,5 месяца после отставки Трубы.

Документ о Госбюро расследований предусматривает, что ведомство будет не центральным органом исполнительной власти, а государственным правоохранительным органом.

Принятый закон предусматривает досрочное прекращение полномочий главы Государственного бюро расследований Романа Трубы и его заместителей. Согласно новому закону, глава Бюро самостоятельно будет осуществлять руководство органом, не разделяя полномочия между заместителями, как это определял предыдущий закон. Также директор ГБР получает полномочия лично назначать и увольнять своих заместителей.

Самого директора ГБР будет назначать президент Украины по представлению комиссии по проведению конкурса. Такую комиссию оставили в составе девяти человек, как и было раньше: по три человека от президента, парламента и три кандидатуры международных партнеров, утвержденные правительством.