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Президент Украины Владимир Зеленский уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу.
Об этом свидетельствует указ главы государства.
Другим указом временно исполняющим обязанности директора ГБР назначена нардеп «Слуги народа» председатель комитета по вопросам правовой политики Ирина Венедиктова.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезагрузке Государственного бюро расследований.
Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования. В тот же день досрочно прекратятся полномочия директора ГБР Романа Трубы, его первого заместителя и заместителя. В течение пяти рабочих дней после этого президент должен назначить временного выполняющего обязанности директора ГБР. Полноценного руководителя ведомство получит примерно через 3,5 месяца после отставки Трубы.
Документ о Госбюро расследований предусматривает, что ведомство будет не центральным органом исполнительной власти, а государственным правоохранительным органом.
Принятый закон предусматривает досрочное прекращение полномочий главы Государственного бюро расследований Романа Трубы и его заместителей. Согласно новому закону, глава Бюро самостоятельно будет осуществлять руководство органом, не разделяя полномочия между заместителями, как это определял предыдущий закон. Также директор ГБР получает полномочия лично назначать и увольнять своих заместителей.
Самого директора ГБР будет назначать президент Украины по представлению комиссии по проведению конкурса. Такую комиссию оставили в составе девяти человек, как и было раньше: по три человека от президента, парламента и три кандидатуры международных партнеров, утвержденные правительством.
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу.
Об этом свидетельствует указ главы государства.
Другим указом временно исполняющим обязанности директора ГБР назначена нардеп «Слуги народа» председатель комитета по вопросам правовой политики Ирина Венедиктова.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезагрузке Государственного бюро расследований.
Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования. В тот же день досрочно прекратятся полномочия директора ГБР Романа Трубы, его первого заместителя и заместителя. В течение пяти рабочих дней после этого президент должен назначить временного выполняющего обязанности директора ГБР. Полноценного руководителя ведомство получит примерно через 3,5 месяца после отставки Трубы.
Документ о Госбюро расследований предусматривает, что ведомство будет не центральным органом исполнительной власти, а государственным правоохранительным органом.
Принятый закон предусматривает досрочное прекращение полномочий главы Государственного бюро расследований Романа Трубы и его заместителей. Согласно новому закону, глава Бюро самостоятельно будет осуществлять руководство органом, не разделяя полномочия между заместителями, как это определял предыдущий закон. Также директор ГБР получает полномочия лично назначать и увольнять своих заместителей.
Самого директора ГБР будет назначать президент Украины по представлению комиссии по проведению конкурса. Такую комиссию оставили в составе девяти человек, как и было раньше: по три человека от президента, парламента и три кандидатуры международных партнеров, утвержденные правительством.
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов