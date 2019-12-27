В Кабинете министров Украины сообщили, что местные органы власти начали пересматривать тарифы на отопление для населения. В некоторых городах тарифы снизили почти на 30%.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.

— Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов и многие другие города уже пересматривают тарифы. Яркий пример Кропивницкого — там сумма в платежке уже будет меньше на 28,7%, — сообщил Алексей Гончарук.

Он также призвал остальных органов местного самоуправления пересмотреть тарифы на отопление для населения.

Напомним, что нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, решила повысить тарифы на услуги 44 газораспределяющих компаний.