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В Кабинете министров Украины сообщили, что местные органы власти начали пересматривать тарифы на отопление для населения. В некоторых городах тарифы снизили почти на 30%.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.
— Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов и многие другие города уже пересматривают тарифы. Яркий пример Кропивницкого — там сумма в платежке уже будет меньше на 28,7%, — сообщил Алексей Гончарук.
Он также призвал остальных органов местного самоуправления пересмотреть тарифы на отопление для населения.
Напомним, что нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, решила повысить тарифы на услуги 44 газораспределяющих компаний.
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В Кабинете министров Украины сообщили, что местные органы власти начали пересматривать тарифы на отопление для населения. В некоторых городах тарифы снизили почти на 30%.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.
— Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов и многие другие города уже пересматривают тарифы. Яркий пример Кропивницкого — там сумма в платежке уже будет меньше на 28,7%, — сообщил Алексей Гончарук.
Он также призвал остальных органов местного самоуправления пересмотреть тарифы на отопление для населения.
Напомним, что нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, решила повысить тарифы на услуги 44 газораспределяющих компаний.
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов