Депутат Николаевского городского совета Елена Киселева обратилась к мэру города Александру Сенкевичу с просьбой предоставить информацию о том, возможно ли в Николаеве снизить тарифы на тепло, о чем накануне во время заседания Совета регионов говорил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Об этом Елена Киселева заявила вчера, 26 декабря, во время заседания сессии Николаевского городского совета.

— Премьер-министр говорит о том, что есть возможность снижать тарифы на тепло. Я хочу, чтобы в январе, в первых числах января, депутатскому корпусу довели информацию и жителям Николаева, будут ли в городе снижены тарифы на тепло, есть ли у нас такая возможность? Если у нас такой возможности нет - то почему? Где же все таки правда? Может она где-то посередине? Потому что сказали, что органам местного самоуправления будут оказывать любую помощь, готовы работать с каждой общиной именно в направлении снижения тарифа. Это важная, действительно, информация. Январь - это будет второй зимний месяц, я думаю, что он будет морозный, и поэтому тепло и цены на тепло в платежках - это самый важный момент после Нового года. Хотелось бы получить объективную информацию. Давайте ответим, может это не правда, или у нас нет достаточного финансового ресурса, не может этот вопрос подвиснуть в воздухе. ПОтому что сегодня он обсуждается, и вы это понимаете. Вернитесь к нему после Нового года, давайте озвучим его, чтобы было понятно, - сказала Елена Киселева.

Как известно, 24 декабря в Киеве прошло заседание Совета развития регионов и общин под председательством президента Владимира Зеленского. На совещании присутствовал и мэр Николаева Александр Сенкевич. Основным вопросом, который там обсуждали, были тарифы на тепло. Как сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, суммы в платежках за тепло в декабре могут быть снижены на 30%, или на 300 − 400 гривен. Это связано с тем, что тарифы на тепло рассчитаны без учета удешевления стоимости газа.