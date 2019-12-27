Кабинет министров на заседании принял решение об упрощении получения гражданства для добровольцев, которые защищали Украину на Донбассе.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.

— Раньше добровольцы из других стран не имели возможности получить вид на жительство в Украине, что является первым шагом для получения гражданства. Сейчас правительство утвердило соответствующий механизм, - написал глава правительства.

В то же время Гончарук отметил, что решение правительства упрощает подачу документов на получение гражданства, однако «решение принимается в соответствии с нормами законодательства».

Напомним, что опубликован закон о предоставлении добровольцам статуса участника боевых действий (УБД).