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Кабинет министров на заседании принял решение об упрощении получения гражданства для добровольцев, которые защищали Украину на Донбассе.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.
— Раньше добровольцы из других стран не имели возможности получить вид на жительство в Украине, что является первым шагом для получения гражданства. Сейчас правительство утвердило соответствующий механизм, - написал глава правительства.
В то же время Гончарук отметил, что решение правительства упрощает подачу документов на получение гражданства, однако «решение принимается в соответствии с нормами законодательства».
Напомним, что опубликован закон о предоставлении добровольцам статуса участника боевых действий (УБД).
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Кабинет министров на заседании принял решение об упрощении получения гражданства для добровольцев, которые защищали Украину на Донбассе.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.
— Раньше добровольцы из других стран не имели возможности получить вид на жительство в Украине, что является первым шагом для получения гражданства. Сейчас правительство утвердило соответствующий механизм, - написал глава правительства.
В то же время Гончарук отметил, что решение правительства упрощает подачу документов на получение гражданства, однако «решение принимается в соответствии с нормами законодательства».
Напомним, что опубликован закон о предоставлении добровольцам статуса участника боевых действий (УБД).
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов