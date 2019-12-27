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Бывший заместитель Николаевского городского головы Антон Турупалов назначен советником премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко на своей странице в социальной сети Facebook.
До работы в Николаеве Антон Турупалов занимал должность главы Ивановской районной государственной администрации в Одесской области, где прогуливал работу.
— Антон Турупалов – сомнительно известный в Одесской области. В сентябре 2015 года он возглавил Ивановскую РГА. Депутаты райсовета практически сразу выразили недовольство его работой. Турупалов не ходил на заседания и не появлялся на рабочем месте. В апреле 2016 года Ивановский райсовет более чем двумя третями голосов выразил недоверие (!) Антону Турупалову. После этого Турупалова уволили с поста главы РГА, – написал Алексей Гончаренко.
Нардеп также отметил, что Антон Турупалов будет советником премьер-министра Алексея Гончаруку по вопросам тарифов.
— Подскажите, пожалуйста, а как так выходит, что человек, который с руководством района не смог справиться стал советником премьера? Рассказывает Президенту как снизить тарифы? Как это возможно? Или это и есть правительство технократов? Ты не смог управлять районом, но страной точно сможешь, – отметил нардеп.
При этом, нардеп заявил, что брат Антона Турупалова Алексей работает адвокатом в самопровозглашенной «Донецкой Народной Республике».
— Помимо всего возникло много вопросов и о том, что родной брат Турупалова живет и работает адвокатом в «ДНР» и является ярым сторонником создания и существования «республики». Понятно, брат за брата не отвечает, но тогда за какие заслуги был взят на работу сам Турупалов? Хотя про заслуги можно начать с Гончарука. Как этот клиент на самокате оказался премьером, для меня до сих пор загадка,– утверждает Алексей Гончаренко.
Напомним, Антона Турупалова 14 марта 2018 года уволили с должности заместителя Николаевского городского головы по вопросам инфраструктуры и транспорта спустя полгода после того, как он перестал ходить на работу. За время работы в Николаеве Антон Турупалов прославился конфликтами с депутатами, которые критиковали его и требовали его увольнения. Антон Турупалов, при этом, заявлял, что депутаты Николаевского городского совета не понимают, за что его критикуют, так как к большинству вопросов относятся поверхностно.
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Бывший заместитель Николаевского городского головы Антон Турупалов назначен советником премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко на своей странице в социальной сети Facebook.
До работы в Николаеве Антон Турупалов занимал должность главы Ивановской районной государственной администрации в Одесской области, где прогуливал работу.
— Антон Турупалов – сомнительно известный в Одесской области. В сентябре 2015 года он возглавил Ивановскую РГА. Депутаты райсовета практически сразу выразили недовольство его работой. Турупалов не ходил на заседания и не появлялся на рабочем месте. В апреле 2016 года Ивановский райсовет более чем двумя третями голосов выразил недоверие (!) Антону Турупалову. После этого Турупалова уволили с поста главы РГА, – написал Алексей Гончаренко.
Нардеп также отметил, что Антон Турупалов будет советником премьер-министра Алексея Гончаруку по вопросам тарифов.
— Подскажите, пожалуйста, а как так выходит, что человек, который с руководством района не смог справиться стал советником премьера? Рассказывает Президенту как снизить тарифы? Как это возможно? Или это и есть правительство технократов? Ты не смог управлять районом, но страной точно сможешь, – отметил нардеп.
При этом, нардеп заявил, что брат Антона Турупалова Алексей работает адвокатом в самопровозглашенной «Донецкой Народной Республике».
— Помимо всего возникло много вопросов и о том, что родной брат Турупалова живет и работает адвокатом в «ДНР» и является ярым сторонником создания и существования «республики». Понятно, брат за брата не отвечает, но тогда за какие заслуги был взят на работу сам Турупалов? Хотя про заслуги можно начать с Гончарука. Как этот клиент на самокате оказался премьером, для меня до сих пор загадка,– утверждает Алексей Гончаренко.
Напомним, Антона Турупалова 14 марта 2018 года уволили с должности заместителя Николаевского городского головы по вопросам инфраструктуры и транспорта спустя полгода после того, как он перестал ходить на работу. За время работы в Николаеве Антон Турупалов прославился конфликтами с депутатами, которые критиковали его и требовали его увольнения. Антон Турупалов, при этом, заявлял, что депутаты Николаевского городского совета не понимают, за что его критикуют, так как к большинству вопросов относятся поверхностно.
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов