Депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко заявила, что чиновники областной государственной администрации должны предоставить депутатам четкую программу по ремонту дорог как государственного, так и местного значения на Николаевщине.

Об этом Татьяна Демченко заявила в комментарии НикВести.

Как известно, 24 декабря Николаевский областной совет утвердил региональную программу развития автомобильных дорог.

— Однако важно не только запланировать работы, пусть даже и с финансированием из бюджета, важно еще и обеспечить контроль за ее выполнением. К сожалению, отсутствие контроля за работой ОГА было одной из главных проблем нашей области последние годы, - сказала Татьяна Демченко.

Она поблагодарила коллег, которые на сессии областного совета поддержали ее предложение провести в январе сессию, на которой заслушать отчет ОГА о выполнении программы и планах на 2020 год.

— Поэтому благодарю коллег, в конце сессии 26 декабря поддержавших мое предложение о протокольном поручении: провести в январе сессию областного совета, на которой заслушать отчет ОГА о выполнении программы. Также ОГА должна предоставить четкую программу по ремонту дорог как государственного, так и местного значения. Важным в данном решении являются обозначенные сроки. Областная власть должна чувствовать свою постоянную ответственность за ситуацию с дорогами, - сказала Татьяна Демченко.

Ранее сообщалось, что в Николаевской ОГА собираются в 2020 году потратить ₴536 миллионов на ремонт и содержание дорог местного значения.

Управление инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации разработало программу развития автомобильных дорог на период с 2020 по 2022 года, которая предусматривает восстановление местных дорог в области таким образом, чтобы создать альтернативные государственным трассам маршруты передвижения по региону.